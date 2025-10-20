بنك القاهرة عمان
بمشاركة 200 فنان … التلفزيون الأردني يقرر إنتاج عملين دراميين جديدين

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم _

صرح نقيب الفنانين الأردنيين ، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتفلزيون الأردني ، المخرج “محمد يوسف العبادي”* ، أن مجلس إدارة المؤسسة قد قرر البدء في إنتاج عملين دراميين أردنيين وذلك تجهيزا للدورة البرامجية الجديدة القادمة.

هذا وقد أكد النقيب “العبادي” أن مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ، كان ولا زال ، يؤمن بضرورة تواجد الفنان الأردني على شاشته الوطنية ضمن أعمال فنية مميزة ، تطرح هموم وتطلعات المواطن الأردني ، من خلال هذه الأعمال الفنية الدرامية والتي تعكس بالضرورة هوية وشخصية الشعب الأردني بكل ما تحمله من معان أخلاقية عالية تنبع من أصالة وتراث هذا الشعب العظيم ، وتفخر بمثله ومبادئه السامية في العزة والكرم والشهامة والأنفة.

كما أضاف “العبادي” أن موضوع الإنتاج والتمويل قد تم حله ، مما وفر إمكانية تحريك عجلة الإنتاج في المؤسسة .

يذكر أن العملين الدراميين المنوي إنتاجهما سيعملان على إشراك ما يقارب الـ 200 فنان من كافة الأجيال والقدرات الفنية المشهودة والمميزة .

*يحمل العمل الدرامي الأول عنوان ( نـاس ) ويقع في ( 15) ساعة تلفزيونية متصلة ومنفصلة* ، ويقوم على إخراج العمل نخبة من المخرجين الأردنيين المتميزين.

*أما العمل الثاني فسيكون بعنوان ( طـوابــق ) ويقع في ( 30 ) حلقة بواقع 15 دقيقة للحلقة الواحدة.*

هذا وقد بذل مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، جهدا مميزا في حل مسألة تدني موارد الإنتاج لدى التلفزيون الأردني ، والذي انعكست على عدم القدرة على إنتاج أعمال فنية درامية جديدة ، منذ أمد ليس بالقصير ، وفي ظل توفر النصوص والكوادر الفنية الأردنية المؤهلة والقادرة حتما على تقديم كل ما هو مميز دراميا على شاشته الوطنية التي يفخر بها.

كما أكد “العبادي” على جهوزية الفنان الأردني نحو تقديم كل طاقاته وقدراته الفنية العالية ، وشغفه المتوقد نحو تقديم صورة الأردن ورسالته من خلال أعمال فنية أردنية متميزة.


