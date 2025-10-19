بنك الاتحاد يتوّج الفائزين في النسخة العاشرة من جائزته للشركات الصغيرة والمتوسطة

وطنا اليوم:احتفاءً بإنجازات الرياديين الأردنيين، أعلن بنك الاتحاد عن أسماء الفائزين بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة في نسختها العاشرة، وذلك خلال حفل خاص أقيم في ذا دومين – مجمع الملك الحسين للأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك منتصر دوّاس، ونخبة من رواد الأعمال وقادة قطاع الأعمال في الأردن، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم والمشاركين في الجائزة.

وفازت شركة جوله لإعادة التدوير جائزة أفضل شركة صغيرة أو متوسطة وقيمتها 35 ألف دينار أردني، فيما نالت شركة ” تكنولوجيا الابداع الافتراضي للبرمجة الحاسوبية VCT” لقب أفضل شركة ناشئة وقيمتها 15 ألف دينار أردني. وجاء اختيار الفائزين بعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنتا تحكيم متخصصتان استندت إلى أربعة معايير رئيسية هي: المؤشرات المالية ، ديمومة ونمو الشركة ، الابتكار ، والمساهمة الاجتماعية والبيئية .

وفي كلمته خلال الحفل، قال دوّاس :” يشكّل احتفالنا اليوم بالنسخة العاشرة من جائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة محطة مهمة في مسيرة البنك نحو دعم الريادة وتمكين أصحاب المشاريع الطموحة في الأردن. فمنذ انطلاق الجائزة، سعينا إلى بناء منظومة متكاملة تُقدّم للرياديين أكثر من التمويل، منظومة تقوم على الشراكة، والإرشاد، وتوفير المعرفة، والفرص، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قادرة على النمو والمنافسة في السوق المحلي والعالمي”، لافتاً إلى أن الجائزة تُعد وسيلة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب الأفكار الذين يصنعون التغيير في مجتمعاتهم.

وأشار دوّاس إلى أن الاحتفال بالعقد العاشر لجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة يحمل هذا العام طابعاً مميزاً كونها تتزامن مع الاندماج مع البنك الاستثماري، مما منح بنك الاتحاد قاعدة أقوى وقدرات أوسع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها، مبيناً أن الرياديون المكرَّمون هذا العام يُجسدون الصورة الحقيقية للشراكة بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال، إذ يبرهنون أن الإصرار والرؤية الواضحة قادران على إحداث أثر حقيقي ومستدام في الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أوضحت رئيسة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الاتحاد شذى بدير أن جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة شكّلت على مدار عشر سنوات، منصة تحتضن الإبداع الأردني وتفتح الأبواب أمام الرياديين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، لافتة إلى أنه ومع توسّع منظومة الدعم بعد الاندماج ، سيواصل بنك الاتحاد دوره الريادي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تحتاجها للنمو، سواء عبر الحلول التمويلية أو الإرشاد والتشبيك والتدريب.

واختُتم الحفل بتجديد التزام بنك الاتحاد بدعم الريادة والابتكار في الأردن، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الواعدة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستقبل مزدهر.

يُذكر أن جائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة قد وسّعت في نسختها العاشرة نطاق المشاركة لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بغضّ النظر عن مجالها، تأكيداً على إيمان البنك بأن كل مشروع طموح يستحق فرصة للنجاح.