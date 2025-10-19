وفد أممي رفيع يزور الأردن لتعزيز التعاون التنموي

وطنا اليوم:وصل وفد أممي رفيع إلى الأردن، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين، والاطلاع على سير تنفيذ برامج ومشروعات في مختلف المناطق، مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان اليوم الأحد، إن الوفد من المجلس التنفيذي للبرنامج، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي عقب إقرار المجلس التنفيذي الخطط الاستراتيجية الجديدة للمنظمات الثلاث للأعوام الأربعة المقبلة، بما يجدد التزامها بدعم أولويات الأردن التنموية وأجندته الوطنية، وتعزيز الشراكة القائمة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن الوفد يعقد خلال زيارته لقاءات مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب جولات ميدانية تشمل عمان ومادبا والكرك والعقبة ومخيم الزعتري للاجئين السوريين، للاطلاع على أبرز المبادرات والبرامج المنفذة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد أن الزيارة تجسد عمق التعاون الاستراتيجي بين الأردن ومنظومة الأمم المتحدة، ودور هذا التعاون في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز المنعة الوطنية، وتوسيع نطاق الشمولية في البرامج التنموية، كما تشكل فرصة لاستعراض ما تحقق من إنجازات ميدانية، وتبادل الخبرات مع أعضاء المجلس التنفيذي في مجالات التخطيط والتوجيه الاستراتيجي.

‏ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من أبرز أذرع الأمم المتحدة العاملة في الأردن، حيث تنفذ برامج طويلة الأمد تُعنى بدعم جهود الدولة في مجالات التغير المناخي والنمو الشامل والصحة والحوكمة الرشيدة والحماية الاجتماعية.

‏يشار إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمات الثلاث أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقم (48/162) لعام 1993، ويضم في عضويته 36 دولة، ويتولى الإشراف الحكومي الدولي على أعمالها انسجاماً مع توجيهات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.