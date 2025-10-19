السفير التركي يزور مؤسسة الخط الحجازي الأردني ويطّلع على إنجازات أعمال المتحف

وطنا اليوم:قام السفير التركي يعقوب جايماز أغلو لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاحد بزيارة إلى المؤسسة ، حيث كان في استقباله مدير عام المؤسسة الدكتور زاهي خليل وعدد من كبار موظفيها.

وقال خليل خلال الزيارة ان المؤسسة تسعى جاهدة وعلى جميع الاصعدة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي وديمومته والعمل على تطوير الأعمال في المؤسسة لتواكب أحدث التقنيات العالمية .

من جانبه اطّلع اغلو على سير العمل في مشروع انشاء وتطوير متحف الخط الحجازي الممول من المنحة التركية .

واستمع السفير إلى شرح مفصل حول الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحفاظ على هذا الإرث التاريخي العريق في الاونة الاخيرة، الذي يُعدّ من الشواهد البارزة على عمق الروابط الحضارية والاخوية بين البلدين في المنطقة.

كما قام السفير بجولة داخل مرافق محطة سكة حديد عمّان، حيث اطلع على عربات القطار التاريخية والمرافق التي تم ترميمها مؤخراً، وأبدى إعجابه بالجهود المبذولة في صون هذا المعلم التراثي المهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والتاريخية بين الأردن وتركيا، واهتمام الطرفين المشترك بالحفاظ على الإرث المشترك الذي يجسده الخط الحجازي الحديدي، كأحد أبرز المشاريع العثمانية التي لا تزال شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة