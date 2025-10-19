طالبتان من “اليرموك” تفوزان بجائزة في مؤتمر للطاقة بالبحرين

وطنا اليوم _

فازت الطالبتان إسراء العكور وزينب الدولي من جامعة اليرموك، بجائزة أفضل عرض تقديمي في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض، الذي استضافته مملكة البحرين.

وقالت الجامعة في بيان، إن فوز الطالبتين، وهما من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، جاء عن مشروع ابتكاري يهدف إلى تقليل كمية الغاز المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، كحلٍّ مستدام يسهم في تعزيز أمن الطاقة، في إنجاز يعكس كفاءة وتميّز طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية الإقليمية والدولية.

وأعربت الطالبتان عن فخرهما بتمثيل جامعة اليرموك وقسم علوم الأرض والبيئة في هذا الحدث العلمي المهم، معبرتين عن امتنانهما للدعم الأكاديمي الذي تلقتاه من أعضاء هيئة التدريس، خاصة الدكتور عبد الله الروابدة والدكتور محمد القضاة.

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم، الدكتور مهيب عواودة، أهمية مشاركة الطلبة في الفعاليات العلمية الدولية، باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجية الكلية لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات تسهم في تطوير المهارات العلمية والمهنية للطلبة، وتمكّنهم من الاطلاع على أحدث التطورات التقنية في مجالات علوم الأرض والطاقة، إلى جانب بناء شبكات مهنية وأكاديمية مع خبراء وباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت العكور والدولي قد شاركتا ضمن برنامج “الشباب والمهنيين والطلبة” المرافق للمؤتمر، وحضرتا ورش عمل ومحاضرات تقنية ناقشت أبرز تحديات الطاقة وحلولها المستدامة. كما شاركتا في معرض الملصقات العلمية الذي جمع طلبة ومهنيين من مختلف دول العالم، وقدمتا خلاله مقترحات مبتكرة لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة بديلة.