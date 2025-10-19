بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

طالبتان من “اليرموك” تفوزان بجائزة في مؤتمر للطاقة بالبحرين

21 ثانية ago
طالبتان من “اليرموك” تفوزان بجائزة في مؤتمر للطاقة بالبحرين

وطنا اليوم _

فازت الطالبتان إسراء العكور وزينب الدولي من جامعة اليرموك، بجائزة أفضل عرض تقديمي في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض، الذي استضافته مملكة البحرين.

وقالت الجامعة في بيان، إن فوز الطالبتين، وهما من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، جاء عن مشروع ابتكاري يهدف إلى تقليل كمية الغاز المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، كحلٍّ مستدام يسهم في تعزيز أمن الطاقة، في إنجاز يعكس كفاءة وتميّز طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية الإقليمية والدولية.

وأعربت الطالبتان عن فخرهما بتمثيل جامعة اليرموك وقسم علوم الأرض والبيئة في هذا الحدث العلمي المهم، معبرتين عن امتنانهما للدعم الأكاديمي الذي تلقتاه من أعضاء هيئة التدريس، خاصة الدكتور عبد الله الروابدة والدكتور محمد القضاة.

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم، الدكتور مهيب عواودة، أهمية مشاركة الطلبة في الفعاليات العلمية الدولية، باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجية الكلية لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات تسهم في تطوير المهارات العلمية والمهنية للطلبة، وتمكّنهم من الاطلاع على أحدث التطورات التقنية في مجالات علوم الأرض والطاقة، إلى جانب بناء شبكات مهنية وأكاديمية مع خبراء وباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت العكور والدولي قد شاركتا ضمن برنامج “الشباب والمهنيين والطلبة” المرافق للمؤتمر، وحضرتا ورش عمل ومحاضرات تقنية ناقشت أبرز تحديات الطاقة وحلولها المستدامة. كما شاركتا في معرض الملصقات العلمية الذي جمع طلبة ومهنيين من مختلف دول العالم، وقدمتا خلاله مقترحات مبتكرة لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة بديلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:01

الأردن يشارك في الاجتماع العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

15:36

شاهد : الملك ترمب يحلق بمقاتلة ويقصف المتظاهرين بالقذارة

15:23

المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحافي: أمك حددت مكان لقاء ترامب – بوتين

15:16

عرض قدمه بوتين لترامب.. إنهاء حرب أوكرانيا مقابل هذا الطلب

15:10

حركة حماس: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح

14:53

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الزيادي وشباب “أفق التغيير”*

14:41

رفض إخلاء سبيل بكفالة لـ 51شخصا تورطوا بمشاجرة الجامعة الأردنية

14:31

رؤية مرحلية أردنية–عربية لإعادة بناء غزة وتنمية الضفة الغربية بدعمٍ تركي–أوروبي–أميركي نحو قيام الدولة الفلسطينية

14:27

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في البازار الدبلوماسي لدعم مبرة أم الحسين

14:25

حزب الميثاق الوطني ينظم فعالية في البترا لدعم وتشجيع السياحة والتواصل مع المجتمع المحلي

14:21

خلال 7 دقائق.. عملية سرقة لا تقدّر بثمن في متحف اللوفر

13:56

السماح لكل عائلة قادمة من فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025