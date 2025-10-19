بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

47 ثانية ago
فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة الموافقة لكل من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولاً مباشراً من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026.
وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي 2025-2026، ووفقاً للشواغر المتوفرة في تلك التخصصات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

افنعه عليهم .. للذين لايفهموا هذا الكلمه

10:14

فتح باب التجنيد في الأمن العام (تفاصيل)

10:09

حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل

10:06

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين

10:03

البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل

09:59

وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ تكميلية التوجيهي

09:52

بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

09:49

حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

09:44

نقابة أصاحب الحلي توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

09:37

في عيدها السابع والأربعين؛ – الضمان.. قصة نجاح مؤسسة وطنية رائدة

09:36

العنف الجامعي السبب والعلاج

09:35

‏العنف الجامعي مرة أخرى

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025