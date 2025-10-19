بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

افنعه عليهم .. للذين لايفهموا هذا الكلمه

17 ثانية ago
افنعه عليهم .. للذين لايفهموا هذا الكلمه

للذين لايفهموا هذا الكلمه.
يعني افشخه أو طسه.
بالعربي الفصيح يعني اضربه ونزل دمه.
المهندس نهاد المصري

هزني مشهد المشاجره في الجامعه الأردنيه بين الطلبه، وكأننا نشاهد فلم أكشن رديء الإخراج. صراخ، ركض، كراسي تتطاير، وشباب يعتقدون أن الرجوله تقاس بعدد اللكمات لا بعدد الكتب التي قرأوها.
يبدو أن بعض الطلبه يظنون أن الجامعه ساحة مصارعه لا صرح علمي. يدخل أحدهم وهو يحمل في جيبه “عصبيته القبليه” بدلا من قلمه، وفي قلبه نزعة استعراض أمام الفتيات. يريد أن يثبت أنه فارس الأحلام، ولكن ما يقدمه لا علاقة له بالفروسيه، بل بالتهور والفراغ.
أيتها الفتاه، لا تنخدعي بصوت العضلات، فالمثقف لا يرفع يده، بل يرفع فكرته. والخلوق لا يتباهى بعنفه، بل بأدبه.
المؤلم أن هذه المشاهد تتكرر كل عام، وكأننا لم نتعلم بعد معنى أن تكون الجامعه مكان للعلم لا للعناد.
اقترح، وبكل جديه، أن يلزم كل شاب قبل دخوله الجامعه بثلاثة أشهر من الخدمه العسكريه، ليتعلم معنى الانضباط والسيطره على نفسه، وليعرف أن الرجوله ليست في الصراخ بل في الهدوء، وليفهم أن القوه الحقيقه ليست في كسر أنف زميله بل في كسر جهله.
هذا النظام كان معمولا به في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يدخل الطالب الجامعه، وبعد سنه يذهب للخدمه العسكريه، فيعود شخصا آخر تماما، أكثر وعيا وأكثر احتراما.
يعود رجل يعرف أن الوطن لا يخدم بالصوت العالي بل بالعقل الهادئ.
فيا من دخلت الجامعه لتثبت أنك “أفنعه” على غيرك، تذكر أن من يضرب اليوم زميلا، غدا سيضرب مستقبله بيده.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:14

فتح باب التجنيد في الأمن العام (تفاصيل)

10:09

حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل

10:06

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين

10:03

البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل

09:59

وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ تكميلية التوجيهي

09:52

بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

09:49

حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

09:44

نقابة أصاحب الحلي توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

09:37

في عيدها السابع والأربعين؛ – الضمان.. قصة نجاح مؤسسة وطنية رائدة

09:36

العنف الجامعي السبب والعلاج

09:35

‏العنف الجامعي مرة أخرى

09:29

توجيه من جعفر حسّان بخصوص أراضي جنوب عمّان

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025