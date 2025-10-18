كلّ الرماح تكسَّرت وكلّ الصفوف تفرَّقت… إلّا رماح وصفوف غزّه

بقلم الدكتور إبراهيم النقرش

تاريخ إسرائيل لا يعرف إلّا الدم والنار، ولا يفهم إلّا لغة الحديد والقوّة، وتاريخ الحريّة في كلّ ألامم لم يُكتب يومًا بالحبر، بل بالدماء. كما قال شوقي: “وللحرية الحمراء بابٌ بكلّ يدٍ مضرّجةٍ يُدقّ”. ومن هذا الباب دخل رجال غزة التأريخ ، يطرقونه بصدورهم العارية وقلوبهم المليئة بالإيمان، يرفعون راية الله التي لا تُخفض مهما اشتدّ البلاء.

غزّة المحاصرة منذ سنين لم ترفع راية الاستسلام، بل رفعت رأس الأمة حين انحنت رقابها .. وانكشفت سوأتها… خرجت من تحت الركام لتقول للعالم إنّ الكرامة لا تُقاس بميزان الخسائر، بل بثبات الموقف وصبر الرجال. قال تشي غيفارا يومًا: “لا يستطيع أحد أن يحمل السلاح ويغني للحريّة في الوقت نفسه، إلّا من اختار أن يكون حُرًّا حتى النهاية”. وهكذا فعل رجال غزة، قاتلوا وهم يتغنّون ويرتلون القرآن ، ودفنوا أبناءهم بأيدٍ طاهرةٍ مؤمنةٍ بأنّ الشهادة ليست موتًا بل خلود.

المقاومة ليست سلاحًا فقط، بل فكرة تولد من رحم المعاناة، وتكبر كلما حاولوا خنقها. هي نبته لا تموت، وقنديل لا ينطفئ، لأنها تُسقى من دماء الشهداء وتضيء بدموع الأمهات.

أما الذين يطعنونها بألسنتهم من بعيد، أولئك الذين احترفوا “” تحليل الأبوال”” التحليل البارد السمج والتشكيك في المخلصين، فهم لا يعرفون معنى الشرف ولا طعم العزّة “” فهم أهل العلف لا أهل الشرف””. تراهم في القنوات والمنتديات يثرثرون عن الواقعية والعقلانية، بينما يموت الأطفال تحت الأنقاض. قال الإمام عليّ رضي الله عنه: “ما ترك الحقّ لعاقلٍ صديقًا”. وغزة دفعت ثمن حقّها من دمها ودمعها وصدق من قال “” قالوا ما لعينك بالدموع تشرق .. الدمع دمعي والعيون عيوني.. والله في حمل الجهاد عويني””، فخسرت المنافقين وربحت التاريخ.

يكفي غزة فخرًا أنّها أعادت فلسطين إلى الواجهة بعد أن نسيها العرب في زحمة القمم الفارغة والمصالح الضيّقة. يكفيها أنّ أحرار العالم اصطفّوا معها من أقصى الأرض إلى أقصاها، . لم يطلبوا من أحدٍ سلاحًا ولا مالًا، بل تركوا التاريخ يشهد: “”أنّ الحرّ لا يُقاس بما يملك، بل بما يُقدّم”””.

غزة روحٌ في جسد الأمة. هي “”الجرح النازف ألأزف “”الذي يذكّرنا كعرب بأننا ما زلنا أحياء. هي الدرس والنور الذي يبدّد ظلام العمالة والخذلان…

فلتخرس الأصوات التي تشكك في مقاومتهم، وليصمت “أهل العلف “الذين يبيعون “أهل الشرف” كما تُباع السلع في أسواق النفاق. غزة لا تطلب منكم شيئًا، سوى أن تكفّوا عن التنمّر على جراحها، وأن تحترموا دماء شهدائها يموتون كالنخيل واقفين. حملة رسالةٍ أبديه تتقزمون أمامهم وتخرسون بحضرتهم.

غزة لا تموت، لأنها ليست جسدًا بل فكرة، والفكرة لا تُقتل. ما دام في الأرض حرٌّ واحدٌ يذكرها، فستبقى حيّة في الوجدان والذاكره. ومن لم يتعلّم من غزة معنى الشرف والكرامة… فربما مات منذ زمنٍ ولم يُدفن بعد.