وزير الثقافة يرعى انطلاق مهرجان المثلث الذهبي بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمثقفين العرب

وطنا اليوم – تنطلق فعاليات مهرجان المثلث الذهب بنسخته الحادية عشرة ، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمثقفين العرب ، مساء يوم الأحد الموافق 26/10/2026 حيث سيقام حفل الافتتاح في المركز الثقافي الملكي تحت رعاية معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة بمشاركة محلية وعربية، ويختتم فعالياته يوم 29/10/2025 في مدينة العقبة .

ويشهد المهرجان مشاركة أكثرمن 60 مثقف وشاعر وروائي ورموز فكرية وأدبية من 11 دولة عربية وغربية ، بخطوة تعتبر الأكثر وقعاً وتميزاً لمهرجان محلي نوعي ونخبوي،يعكس التنوع الثقافي ، ويُعزز الهوية الثقافية .

من جهته أكد مدير المهرجان الدكتور شوكت البطوش إن جميع الاستعدادات والتحضيرات لحفل الافتتاح انتهت، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يسهم في تنشيط السياحة المحلية، حيث يستقطب العديد من الزوار،وبذلك، لا تقتصر تأثيرات هذه المهرجانات على الجانب الثقافي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة .

وعن أهم الأسماء المدعوة للمهرجان، قال البطوش إن الأمين العام للإتحاد الدولي للمثقفين العرب الدكتور جمال الحسين ،والشيخة إنتصار الصباح رئيسة لجنة الأمانة للإتحاد ، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، والدكتور إيهاب بالي، وأكد ان المهرجان سوف يكمل فعالياته في مدينة العقبة تحت رعاية شادي المجالي رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان ،جولة تراثية للمشغولات اليدوية التي تتميز فيها منطقة الجنوب ،وتنتهي فعاليات المهرجان بليله ثقافيه وفنية في وادي رم ، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .

وأضاف الأمين العام لإتحاد المثقفين العرب الدكتور جمال الحسين ، ان مشاركة الاتحاد تأتي إيماناً بدور الأردن المؤثر في الواقع الثقافي العربي لما تحظى به المملكة من أمن وأمان واستقرار وازدهار مجتمعي يعتبر انموذجا رائداً في المنطقة ولما تعززه القيادة الهاشمية المباركة من رؤية متجذرة للارتقاء بالمنجز المحلي والعربي والعالمي ثقافياً وتراثياً في الأجندة الإنسانية التشاركية المتطورة… وأكد الحسين عن سعادته واعتزازه بهذه المشاركة التي من خلالها سيتم توقيع بروتوكول للتعاون المستقبلي مع مهرجان المثلث الذهبي .

وسيكرم المهرجان عدد من القامات والشخصيات العربية والمحلية تثميناً لجهودهم وعطائهم الثقافي والمعرفي .