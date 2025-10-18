لأردن يستضيف منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني

وطنا اليوم-يستعد الأردن لاستضافة حدث سياحي دولي بارز يتمثل في منتدى السياحة الإفريقي ومنتدى السياحة الفرانكفوني (الدول الناطقة بالفرنسية) لعام 2026. يأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مشروع “GOJORDAN” وشركة “100JORDAN” ولجنة تنظيمية تضم مجموعة من المؤسسات والخبراء، بهدف جعله المحطة الأبرز لتعزيز الروابط السياحية الأردنية-الإفريقية والأردنية-الفرانكفونية، وربطها بالسوق السياحي العالمي، واكتشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وتطوير سبل التعاون لتعزيز الوجهات السياحية المشتركة.

يُعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتحفيز الاستثمار، واكتشاف أسواق جديدة، وتطوير استراتيجيات التسويق والعمل السياحي، كما يهدف إلى دفع عجلة السياحة البينية العابرة للدول.

بصفته حدثًا دوليًا استراتيجيًا، سيجمع منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026 في الأردن نخبة من قادة صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال اللجنة التنظيمية المتميزة التي تشمل شركات ومؤسسات وقطاعات مختلفة ضمن منصة GoJordan، وبرعاية “100JORDAN”، يسعى الحدث إلى دمج الأردن وأفريقيا والدول الفرانكفونية في شبكة السياحة العالمية، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين، ووكلاء السفر، وسلاسل الفنادق، ومطوري الوجهات السياحية على مساحة تصل إلى 20,000 متر مربع في مواقع ومحافظات سياحية متعددة.

يُقام الحدث هذا العام تحت شعار “الأردن بيتكم”، مؤكدًا على الدور المحوري للمملكة كبوابة رئيسية لاستقطاب وتعزيز السياحة العالمية. إذ يهدف المؤتمر إلى جمع المختصين الدوليين في صناعة السياحة، وتأسيس استراتيجيات أعمال جديدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين أفريقيا -الدول الفرانكفونية، وبقية العالم.

كما سيستضيف المنتدى 30 متحدثًا لتقديم رؤى مستقبلية مهمة حول السياحة الإفريقية والفرانكفونية والأردنية عبر 10 جلسات نقاشية متخصصة.

يُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 5,000 زائر مختص بقطاعي السياحة والاستثمار من 70 دولة، إلى جانب 100 علامة تجارية سياحية رائدة. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى على هامشه أكثر من 10,000 اجتماع عمل ثنائي مما يوفر للمشاركين فرصًا حصرية للتواصل مع خبراء السياحة العالميين وصناع القرار، فضلاً عن تغطية إعلامية شاملة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية والفرانكفونية.

يولي المنتدى اهتمامًا خاصًا بالسياحة المستدامة، وتعزيز التراث الثقافي المشترك بين الأردن والدول الإفريقية والفرانكفونية من خلال تسليط الضوء على المشاريع والاستثمارات التي تدعم نمو قطاع السياحة العالمي، مما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التنمية السياحية، وبحث سبل تجاوز المعيقات التي تواجه القطاع.

سيجمع الحدث نخبة من منظمي الرحلات السياحية، والعلامات التجارية الفندقية العالمية، ووكالات السفر، وخبراء الصناعة من مناطق جغرافية متنوعة تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، دول البلقان، دول البنلوكس، ودول البلطيق. بهدف إقامة شراكات استراتيجية متينة تدعم التنمية السياحية في الأردن وإفريقيا والدول الفرانكفونية.

يعتبر منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026 في الأردن نقطة التقاء رئيسية بين المهنيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين في قطاع السياحة والاستثمار، مما يفتح الباب أمام تعاون دولي واسع النطاق، ويعزز استكشاف الكنوز السياحية في الأردن والتعرف على الإمكانات السياحية الإفريقية والفرانكفونية.

يمثل منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026 في الأردن فرصة مثالية للمهنيين والمستثمرين لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص التجارية الجديدة.

ندعو الجميع للاستعداد لحضور هذا الحدث العالمي الاستثنائي الذي سيُقام على مدار عدة أيام في شهر أيار/مايو 2026، في اكثر من محافظة في الاردن والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة المشترك.

اللجنة التنظيمية لمنتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026