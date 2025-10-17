انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر دارة الشعراء الأردنيين السبت

وطنا اليوم _

برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، تنطلق في الحادية عشرة صباح السبت (18/10/2025) في المركز الثقافي الملكي، فعاليات مؤتمر دارة الشعراء الأردنيين في دورته الثانية، دورة الشاعر الراحل عبدالمنعم الرفاعي.

وأكّد رئيس دارة الشعراء الأردنيين الشاعر تيسير الشماسين غنى الندوات النقدية والمواضيع التي تقرأها بعين عدد من النقاد الأردنيين والعرب، وكذلك الأمسيات الشعرية التي تقام في إطار المؤتمر في المركز الثقافي الملكي، ودائرة المكتبة الوطنية، وبيت عرار بإربد.

ويشتمل حفل الافتتاح، الذي تدير فعالياته د.وفاء جعبور، على كلمة لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وعرض فيلم قصير عن دارة الشعراء الأردنيين، وكلمة لرئيس الدارة الشاعر تيسير الشماسين، وعرض فيلم عن الشاعر الراحل عبدالمنعم الرفاعي، وكلمة للدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كما يعرض فيلم قصير عن شخصية المؤتمر الشاعر محمد سمحان، ومن ثمّ فقرة تكريم الداعمين.

وتشتمل فعاليات اليوم الأول في المركز الثقافي الملكي، على ندوة يديرها د. صلاح جرار بعنوان “تأطير المشهد الشعري”، ويقدم فيها د.علاء عبد الهادي ورقة بعنوان “تحولات الشعر العربي بين الكلاسيكية والحداثة وما بعدها “الكتلة النصية والتفات النوع الشعري”، ثم ورقة يقدمها د.وليد الصراف من العراق بعنوان “ملامح المشهد الشعري العربي: الاتجاهات والمدارس والتيارات”، وكذلك ورقه يقدمها د.عطا الله الحجايا بعنوان “السياقات السياسية والاجتماعية وأثرها في التجربة الشعرية”.

ويتواصل المؤتمر في المركز الثقافي الملكي بندوة “الهيئات الثقافية والموروث الشعري”، بإدارة د.رياض ياسين، بمشاركة عاقل الخوالده بورقة حول “مبادرات رسمية وأهلية في صون التراث الشعري وتوثيقه”، ود.مخلد بركات بورقة حول “ترويج الشعر في برامج النشر والمهرجانات والجوائز”، كما تقدّم د. فاطمة الصايغ من الإمارات ورقة بعنوان “تحديات المؤسسات الثقافية في نقل الموروث الشعري إلى الأجيال القادمة”.

وتنطلق في اليوم الثاني للمؤتمر ندوة تقام في المركز الثقافي الملكي بعنوان “أزمة الشكل والبناء في القصيدة العربية”، بإدارة د.بكر السواعدة، ومشاركة عبد المنعم جاسم بورقة “أزمة الشكل والبناء في القصيدة العربية”، ود.أنور الشعر بورقة “أزمة المضمون بين ذاتية الهم الفردي وعمومية القضايا المجتمعية”، ود. عمر الربيحات بورقة “دور النقد الأدبي في معالجة أزمة الشكل والمضمون وتوجيه التجربة الشعرية نحو التجديد البناء”.

وفي الجلسة الثانية من اليوم الثاني، سنكون في المركز الثقافي الملكي، مع ندوة “الشعر العربي في الفضاء الرقمي”، ويديرها محمد الجاهلين، كما يتحدث فيها مدير عام دائرة المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، حول “فرص وتحديات الأرشفة الرقمية للموروث الشعري العربي” ود. حسن المجالي حول “ظاهرة شعر التيك توك والانستقرام، أو قصيدة التويتر والفيس، وكيف أعادت تشكيل الذائقة”، كما يتحدث إسلام علقم حول “غزو الذكاء الاصطناعي للشعر العربي بين الإبداع والأخلاقيات”.

وفي اليوم الثالث، سنكون في دائرة المكتبة الوطنية مع ندوة بعنوان “مستقبل الشعر العربي”، يديرها د.علي غبن، ويشارك فيها د. محمد طه العثمان من سوريا بورقة “كيف يمكن للشعر أن يحافظ على مكانته في ظل وجود أجناس أخرى كالرواية والنصوص السردية”، وورقه يقدمها د.محمد محاسنة حول “دور الأجيال الجديدة من الشعراء في المشهد الشهري العربي”، وكذلك ورقة يقدمها د.إبراهيم الكوفحي بعنوان “ملامح قصيدة المستقبل في ظل التحولات التكنولوجية والثقافية”، يلي ذلك حوار مفتوح حول هذا الموضوع، لتختتم الندوات النقدية بتكريم المشاركين.

أما برنامج الأمسيات الشعرية، فنكون فيها مع مشاركة لعدد من الضيوف والشعراء الأردنيين، حيث تقام أمسية بالمركز الثقافي الملكي للشعراء: د.علاء عبدالهادي، ود.محمد طه العثمان، ود.وليد الصراف من العراق، وتيسير الشماسين، وعلي الفاعوري، ومحمد العموش. وتدير هذه الأمسية فداء الحديدي.

وفي الأمسية الشعرية الثانية بالمركز الثقافي الملكي، سنكون مع قراءات لـ: د. وفاء جعبور، وزياد السعودي، وقاسم الدراغمة، وبشار حسان، ود.علي غبن، بإدارة داليا حسين. أما اليوم الثاني للأمسيات الشعرية، فسيكون في بيت عرار بإربد، بمشاركة للشعراء: د. وليد الصراف، ود.عمر العامري، ومحمد تركي حجازي، وأحمد طناش، وباسل الكيلاني، بإدارة د.حربي المصري.

ويشارك في الأمسية الشعرية الرابعة، في بيت عرار بإربد، د.محمد طه العثمان، ود.إبراهيم الطيار، ومحمود الطردة، وحسن النبراوي، بإدارة حسين الترك.

كما تتواصل الأمسيات الشعرية، بأمسية في دارة الشعراء الأردنيين يشارك فيها: د.علاء عبدالهادي، وأحمد عبدالغني، ومحمد كنعان، وشفيق العطاونة، ومحمد الفراية، في أمسية تديرها ميرنا حتقوه.

وأخيرًا يشارك في الأمسية الشعرية الرابعة بدارة الشعراء، كلٌّ من الشعراء: مريم الصيفي، وخالد السبتي، وقصي إدريس، ومحمد المجالي، ود.ميسرة الكيلاني، بإدارة د.هيثم النعيمات.