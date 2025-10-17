مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بضحايا غرق ٣ أطفال أشقاء في قناة الملك عبدالله*

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الجمعة واجب العزاء إلى عشيرة المحمدين العزازمة بوفاة الأطفال ازدهار (7 أعوام)، وعامر (5 أعوام)، ومحمد (3 أعوام) أبناء جمال عودة نصار المحمدين، الذين قضوا إثر حادثة غرق مؤسفة في قناة الملك عبدالله.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في منطقة تل الرمل مل بلواء دير علا بمحافظة البلقاء، ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد لذوي الأطفال وعموم عشيرة المحمدين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.