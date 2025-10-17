بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مليون زائر لتلفريك عجلون منذ افتتاحه

57 ثانية ago
مليون زائر لتلفريك عجلون منذ افتتاحه

وطنا اليوم:قال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، الجمعة، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ افتتاحه في حزيران 2023، بلغ قرابة مليون زائر.
وأضاف المعايطة، أنّ عدد السياح الذين توافدوا خلال العام الحالي إلى منطقة عجلون التنموية، حيث تلفريك عجلون، ارتفع من 300 ألف إلى 350 ألف زائر.
وأوضح أن منطقة عجلون التنموية بدأت بتلفريك عجلون وكانت مرحلةً أولى، وتم تحويل منطقة التلفريك إلى منتجع، حيث إن الزائر الذي يريد الذهاب إلى التلفريك يقضي ساعات في منطقة التلفريك بسبب وجود عدة نشاطات.
وأشار إلى وجود مطاعم، ومقاهٍ، وبازار موسمي في المنطقة لتشجيع أهالي عجلون لبيع المنتجات المصنوعة في المنازل.
ولفت إلى أن التلفريك ساهم في زيادة عدد الزوار للمحافظة.
وتحدث عن بدء العمل على المرحلة الثانية لمنطقة عجلون التنموية، التي سيكون فيها فنادق، ومخيم بيئي، وأكواخ بيئية، ومناطق مغامرات، ومناطق ألعاب، ومنتزه عائلي.
وأكد أن تلفريك عجلون بات من أبرز المقاصد السياحية في المملكة خصوصًا لدى الزوار العرب، مشيرًا إلى أن المناطق التنموية في عجلون تشكل رافعة اقتصادية للمحافظة من خلال تشجيع الاستثمارات السياحية والبيئية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

النقد الدولي : اقتصاد الأردن حافظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات

19:20

مواجهة العنفُ الطّلّابي في الجامعات..!

19:17

مدعي عام شمال عمان يوقف 50 شخصا على ذمة مشاجرة بالجامعة الأردنية

19:05

بعد انقطاع شهور.. صلاة الجمعة في غزة على أنقاض المساجد

16:38

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

16:18

منتخب النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي ليحتل المركز 66 عالميا

16:13

المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة

16:06

العنف الطلابي ظاهرة مجتمعية

15:33

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:31

جمعية الإياس الأردنية تحتفل باليوم العالمي لانقطاع الطمث

15:25

الجامعة الأردنية… ميدانٌ للعقول لا للعضلات

15:12

أميركا تستعد لاحتجاج كبير ضد ترامب وسط شلل حكومي متواصل

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله