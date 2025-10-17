مليون زائر لتلفريك عجلون منذ افتتاحه

وطنا اليوم:قال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، الجمعة، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ افتتاحه في حزيران 2023، بلغ قرابة مليون زائر.

وأضاف المعايطة، أنّ عدد السياح الذين توافدوا خلال العام الحالي إلى منطقة عجلون التنموية، حيث تلفريك عجلون، ارتفع من 300 ألف إلى 350 ألف زائر.

وأوضح أن منطقة عجلون التنموية بدأت بتلفريك عجلون وكانت مرحلةً أولى، وتم تحويل منطقة التلفريك إلى منتجع، حيث إن الزائر الذي يريد الذهاب إلى التلفريك يقضي ساعات في منطقة التلفريك بسبب وجود عدة نشاطات.

وأشار إلى وجود مطاعم، ومقاهٍ، وبازار موسمي في المنطقة لتشجيع أهالي عجلون لبيع المنتجات المصنوعة في المنازل.

ولفت إلى أن التلفريك ساهم في زيادة عدد الزوار للمحافظة.

وتحدث عن بدء العمل على المرحلة الثانية لمنطقة عجلون التنموية، التي سيكون فيها فنادق، ومخيم بيئي، وأكواخ بيئية، ومناطق مغامرات، ومناطق ألعاب، ومنتزه عائلي.

وأكد أن تلفريك عجلون بات من أبرز المقاصد السياحية في المملكة خصوصًا لدى الزوار العرب، مشيرًا إلى أن المناطق التنموية في عجلون تشكل رافعة اقتصادية للمحافظة من خلال تشجيع الاستثمارات السياحية والبيئية المستدامة.