بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

37 ثانية ago
الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي، إن لديه الغذاء والفرق والشبكات التي تُمكّنه من إطعام جميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر شريطة صمود وقف إطلاق النار.
وأشار البرنامج عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، إلى استعداده لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الحالي.
وأضاف البرنامج الأممي: “نحتاج إلى وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة حتى نواصل عملنا ونصل إلى الجميع في القطاع”.
وتابع: “لدينا الغذاء والفرق والشبكات اللازمة لإطعام جميع فلسطينيي قطاع غزة لمدة 3 أشهر، مشددا على ضرورة صمود وقف إطلاق النار لتحقيق ذلك.
والأربعاء، شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على أن القطاع “بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

منتخب النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي ليحتل المركز 66 عالميا

16:13

المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة

16:06

العنف الطلابي ظاهرة مجتمعية

15:33

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:31

جمعية الإياس الأردنية تحتفل باليوم العالمي لانقطاع الطمث

15:25

الجامعة الأردنية… ميدانٌ للعقول لا للعضلات

15:12

أميركا تستعد لاحتجاج كبير ضد ترامب وسط شلل حكومي متواصل

15:03

الحاكم العسكري لمدغشقر يؤدي اليمين رئيسا للبلاد

14:37

الخارجية تعلن عن تفاصيل المسابقة العامة لاختيار مُلحَقين دبلوماسيين – رابط

14:32

الأونروا: الفلسطينيون في غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

14:00

العنف الجامعي مسؤولية مشتركة تتطلب حلولًا جذرية

13:58

أردني يذبح جملا بعد نجاته من السجن في إربد

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله