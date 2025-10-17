الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي، إن لديه الغذاء والفرق والشبكات التي تُمكّنه من إطعام جميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر شريطة صمود وقف إطلاق النار.

وأشار البرنامج عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، إلى استعداده لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الحالي.

وأضاف البرنامج الأممي: “نحتاج إلى وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة حتى نواصل عملنا ونصل إلى الجميع في القطاع”.

وتابع: “لدينا الغذاء والفرق والشبكات اللازمة لإطعام جميع فلسطينيي قطاع غزة لمدة 3 أشهر، مشددا على ضرورة صمود وقف إطلاق النار لتحقيق ذلك.

والأربعاء، شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على أن القطاع “بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم”.