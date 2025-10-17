د.محمد المعاقبة

العنف الطلابي ظاهرة مجتمعية ، والجامعات تستقبل مخرجات المجتمعات المحلية ، ومن الواضح جدا ان البيئة والتنشئة والوسط المجتمعي الذي أنتج الطالب هو العامل الحاسم والمسبب الرئيس في العنف،أن إدراك وتحليل العوامل المسببة للمشاجرات يمنح الجامعات وكل الجهات الرسمية خارطة طريق لتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة والمسيئة للوطن وجامعاته، ومن المفيد إعادة النظر بكل المنظومة الخاصة بالطلبة ، بدءا من نظام القبول الجامعي وانتهاء بتغليظ الجزاءات وتعديل أنظمة التأديب وعدم التهاون في الجزاءات ورفض الاستجابة للتدخلات والضغوط المجتمعية ،والنيابية ، وباتت الحاجة ماسة لوضع مدونة شرف وسلوك لكل الجهات الرسمية والشعبية والأشخاص المتنفذين نوابا كانوا أو قيادات مجتمعية بعدم التوسط والتدخل لصالح المتشاجرين ،

وعلى كل مؤسسات الدولة التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزما بعيدا عن المجاملات على حساب الوطن وجامعاته