الخارجية تعلن عن تفاصيل المسابقة العامة لاختيار مُلحَقين دبلوماسيين – رابط

وطنا اليوم:اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجرائها المسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين وذلك وفق للشروط والتفاصيل المعلنة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية: https://jordandiplomats.gov.jo/

وأشارت إلى أن فترة التقديم تستمر لغاية 18 تشرين الثاني 2025.

إليكم الشروط والتفاصيل:

(1) أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

(٢) أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) حداً أدنى وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة في المملكة وبتقدير لا يقل عن (جيد).

(۳) أن يكون المؤهل العلمي في أي من الدرجات الجامعية الأولى أو الثانية أو (الثالثة ضمن جميع تخصصات القانون الحقوق، العلوم السياسية، الاقتصاد أو تخصص إدارة الأعمال الإدارة العامة، العلوم الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، الدراسات الاستراتيجية دراسات السياسات دراسات اللجوء والهجرة إدارة الأزمات أو أي تخصص ذي علاقة بما ذكر أعلاه. ٤) أن يتقن اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية، ولهذه الغاية على المتقدم أن يقدم شهادة لا تزيد مدة حصوله عليها على سنتين تثبت إتقان اللغة الإنجليزية من خلال

– اجتيازه امتحان التوفل) المحوسب بعلامة لا تقل عن (٧٤).

أو

– اجتيازه امتحان شهادة الآيلتس IELTS بعلامة لا تقل عن (٦).

أو

– اجتيازه امتحان اللغة الإنجليزية في معهد اللغات في الجامعة الأردنية بنسبة لا تقل عن ( ٧٥%).

ه أن لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:

– (٢٥) سنة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها.

– (۲۹) سنة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (دكتوراة). (٦) أن تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام النافذ المفعول. يخضع المتقدمون المستوفون للشروط أعلاه لعدة اختبارات تحريرية وفق برنامج زمني محدد، يليها مقابلة شخصية لمن يتأهل منهم، حيث سيتم اختيار الناجحين منهم وفقاً لترتيب نتائج المسابقة.

إجراءات التقديم والوثائق المطلوبة:

يتم التقدم للوظيفة على المنصة الالكترونية https://jordandiplomats.gov.jo خلال الفترة من تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۵ ولغاية تاريخ ۲۰۲۵/۱۱/۱۸ ، علما بانه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط المطلوبة أعلاه بعد انقضاء الفترة المحددة، على أن يتم الالتزام بتحميل كافة الوثائق المطلوبة والمبينة أدناه على المنصة : –

١. السيرة الذاتية

۲ شهادة عدم محكومية سارية عند التقديم

.. صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية بالإضافة إلى شهادة المعادلة مصدقة حسب الأصول بالنسبة لخريجي

الجامعات العربية والأجنبية

.. صورة مصدقة عن كشف علامات الجامعة

ه. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية

٦ أي من شهادات إتقان اللغة الإنجليزية المذكورة أعلاه

. صورة شخصية حديثة بنفس مواصفات الصورة المعتمدة لجواز السفر