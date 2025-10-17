كتب الدكتور محمد دلالعه

الدكتور هيثم أبو خديجة… قائد فذّ برؤية تستشرف المستقبل، يقود جامعة العلوم التطبيقية الخاصة نحو ريادة مستمرة وتميّز عالمي يُحتذى به في التصنيفات والاعتمادات العالمية

تواصل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الأردنية والعربية في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية، مؤكدةً أن التميّز لديها ليس حدثًا عابرًا، بل نهج مؤسسي راسخ ونتاج رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

وأكد الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة رئيس مجلس الامناء أن الجامعة تتصدر منذ سنوات مضمار التميّز الأكاديمي والتصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة استثمار طويل الأمد في الجودة والبحث العلمي، مضيفًا أن الريادة الحقيقية لا تُقاس بالمكانة فقط، بل بقدرة الجامعة على أن تكون منارة تُلهم غيرها وتُسهم في تطوير بيئة التعليم العالي في الأردن والمنطقة.

تميّز عالمي بالأرقام

حققت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة موقعًا متقدّمًا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم بحسب تصنيف Times Higher Education العالمي (المرتبة 401–500) للعام الثاني على التوالي.

كما حصلت على تقييم “5 Stars Plus” في تصنيف QS Stars Rating، وهو أعلى تقييم يُمنح عالميًا، لتكون الجامعة الأولى عربيًا وإقليميًا والـ 21 عالميًا التي تنال هذا التقدير المرموق.

وفي تصنيف Times Asia Universities جاءت الجامعة في المرتبة 183 آسيويًا، وفي تصنيف QS للجامعات العربية بالمرتبة 37 عربيًا و791–800 عالميًا، لتؤكد حضورها الدولي المتنامي في مجالات التعليم والبحث والتأثير.

الريادة البحثية

في ميدان البحث العلمي، تصدّرت الجامعة الجامعات الخاصة الأردنية من حيث عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات Scopus، بواقع 1726 بحثًا منذ بداية عام 2025 حتى اليوم، متقدمةً بفارق 483 بحثًا عن أقرب منافسيها.

كما أظهرت بيانات SciVal أن “التطبيقية” تحتل المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في التعاون البحثي الدولي وفي الشراكات البحثية مع المؤسسات الحكومية، ما يعكس حضورها الفاعل في المشهد العلمي العالمي.

كفاءات تصنع الفارق

تمتاز الجامعة بوجود نخبة من الكفاءات الأكاديمية المرموقة؛ إذ إن 45% من أعضاء هيئة التدريس من خريجي أفضل 500 جامعة عالميًا، و5% من خريجي أفضل 100 جامعة في العالم.

كما أُدرج 11 باحثًا من باحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، في حين تمتلك الجامعة 11 براءة اختراع، وتفخر بسجل ابتعاث أكاديمي متميّز يضم 187 مبتعثًا للدراسات العليا في أرقى الجامعات العالمية.

اعتمادات دولية رفيعة

تُعد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من الجامعات القليلة التي جمعت بين هذا العدد من الاعتمادات العالمية؛ إذ حصلت كلية الهندسة وبرنامج علم الحاسوب على اعتماد ABET الأمريكي، وكلية الصيدلة على اعتماد ACPE، وكلية التمريض على اعتماد ACEN الأمريكي كأول كلية تمريض أردنية تحقق هذا الإنجاز.

كما نالت كلية الحقوق الاعتمادية الفرنسية HCÉRES، وحصلت كلية الأعمال على الأهلية لاعتماد AACSB العالمي.

وفي التخصصات الحديثة، تميّز قسم الإعلام الرقمي بحصوله على اعتماد ACA الأمريكي كأول قسم إعلام في الأردن يحقق هذا الإنجاز، فيما نال برنامج “الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق” الاعتماد البريطاني IOA كبرنامج فريد من نوعه في المنطقة.

أما قسم اللغة الإنجليزية والترجمة فكان الأول في الشرق الأوسط الحاصل على اعتماد CIOL البريطاني، إلى جانب اعتمادات دولية لبرامج العلاج الطبيعي والمختبرات الطبية والتغذية السريرية والتسويق.

قصة نجاح أردنية برؤية عالمية

تُجسّد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة اليوم نموذجًا وطنيًا ناجحًا في التعليم العالي يقوم على الجودة والابتكار والانفتاح على العالم.

فهي لا تتصدر التصنيفات وحسب، بل تُسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتواصل دورها الريادي في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي محليًا وإقليميًا، بقيادة الدكتور هيثم أبو خديجة، رئيس مجلس الأمناء، الذي جسّد رؤية استراتيجية ملهمة وإرادة لا تعرف المستحيل. وهكذا تبقى الجامعة بحق قصة نجاح أردنية عالمية الطموح والرسالة، منارة للعلم والابتكار ومصدر إلهام للأجيال القادمة