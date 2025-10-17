بنك القاهرة عمان
هبوط اضطراري آمن لطائرة تابعة للملكية الأردنية في حلب

وطنا اليوم:أوضحت شركة الخطوط الملكية الأردنية، الجمعة، أن طائرة الرحلة رقم RJ433 المتجهة من عمّان إلى حلب، والتي كانت تقل 77 مسافراً، تعرضت لخلل فني بسيط في أحد محركاتها قبيل الهبوط، ما استدعى هبوطها اضطرارياً وبسلام في مطار حلب الدولي.
وأكدت الملكية الأردنية في بيان صحفي، اتخاذها على الفور جميع الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين، حيث تم إنزال المسافرين بالشكل المعتاد بمطار حلب، كما تم ارسال فريق هندسي متخصص من الملكية الأردنية إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإعادة الطائرة بأمان في أقرب وقت ممكن.
وشددت الملكية الأردنية أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم على رأس أولوياتها في جميع عملياتها التشغيلية.


