وطنا اليوم:أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025، وذلك في إطار المبادرة العالمية للقرى السياحية بدورتها الخامسة، بعد أن حققت القرية جميع المعايير والمتطلبات المعتمدة من المنظمة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز السياحة الريفية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وتجسيداً لتميز الأزرق الشمالي بما يملكه من مقومات طبيعية وثقافية وسياحية فريدة تعكس الهوية الأردنية الأصيلة وتبرز التنوع البيئي والحضاري الذي تتميز به المملكة.

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين بهذه المناسبة، إن اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025، يمثل إنجازاً وطنياً يعكس مكانة الأردن الريادية في مجال السياحة المستدامة، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير القرى السياحية وتمكين المجتمعات المحلية.

واضاف ” أن هذا الاختيار لقرية الأزرق الشمالي يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار، وبلدية الأزرق الجديدة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وهيئة تنشيط السياحة، ودائرة الآثار العامة، والمجتمع المحلي”، مؤكداً أن الوزارة ستواصل دعم المبادرات الريفية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وقالت الوزارة في بيانها “يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع السياحي، من خلال العمل على رفع تنافسية القطاع وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية”.

وتخضع القرى المرشحة ضمن مبادرة منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتقييم شامل يستند إلى مجموعة من المجالات والشروط والمتطلبات التي تجسد معايير التنمية السياحية المستدامة، حيث استوفت قرية الأزرق الشمالي جميع هذه الشروط، مما أهلها لتكون ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025.

يُذكر أن قرية السلع بجنوب محافظة الطفيلة، كانت قد اختيرت ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023، فيما اختيرت قرية أم قيس في محافظة اربد ضمن افضل القرى السياحية في دورة عام 2022، ما يعكس استمرار حضور الأردن المتميز على خريطة السياحة العالمية، والتزامه الدائم بتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتنمية الريفية الشاملة.

وتقع الأزرق في شمال شرق الأردن، على بعد نحو 120 كيلومتراً عن عمّان و90 كيلومتراً عن الزرقاء، وتمتاز بمنطقة بازلتية تشكلت بفعل البراكين القديمة، وتضم المنطقة مواقع تاريخية بارزة مثل قصر عمرة كأحد أهم الأمثلة على الفن الإسلامي المبكر، وقلعة الأزرق التي استُخدمت منذ نهاية القرن الثالث الميلادي وحتى الثورة العربية الكبرى، وقصر الحرانة الذي يحتوي على حجارة بنقوش يونانية تعود لبناء روماني أو بيزنطي سابق.

كما تشتهر الأزرق بمواقعها الطبيعية، مثل محمية الأزرق المائية للحفاظ على الواحة وأنواع الأسماك المهددة بالانقراض، ومحمية الشومري لتكاثر الحيوانات النادرة، ومحمية ضاحك التي تضم تشكيلات جيولوجية نادرة، ويتميز الأزرق الشمالي بكونه مركز حوض وواحة الأزرق، ويضم قلعة الأزرق الأثرية، كما يقام فيه مهرجان الأزرق الدولي منذ 1993، ويحتوي على مشروع الأزرق التنموي السياحي الذي أُنشئ بمكرمة ملكية عام 2008 في مركز واحة الأزرق.