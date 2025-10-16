بنك القاهرة عمان
لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

5 ساعات ago
لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، في دار رئاسة عدداً من رؤساء التحرير ومدراء الإعلام والكتَّاب الصحفيين ومقدّمي البرامج الحواريَّة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تواصلية سيعقدها مع مختلف الصحف والمحطَّات التلفزيونيَّة والإذاعات والمواقع الإلكترونيَّة.
وتناول رئيس الوزراء خلال اللقاء الخطط والبرامج والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة خصوصاً فيما يتعلَّق بالمشاريع والبرامج المرتبطة برؤية التَّحديث الاقتصادي، والخطوات المتعلّقة ببرنامج التحديث الإداري والسياسي المرتبط بتعديل قانون الإدارة المحلية والإداري، وكذلك أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللّقاء، الذي جرى خلاله حوار موسَّع تناول مختلف القضايا والملفَّات، وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهنَّد شحادة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي.


