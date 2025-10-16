محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وطنا اليوم:بكل مشاعر الفرح والسرور، يتقدم عبد الله حمدان الزغيلات القرالة وأسرته بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى النسيب العزيز راكان أحمد محمد منيزل القطاونة (أبو غازي)، وإلى أسرته الكريمة، بمناسبة قدوم المولود الجديد (محمد)، الذي أشرق نوره على بيتهم وملأ قلوبهم سعادة وبهجة.

نسأل الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة، ومن الأبناء الصالحين البارين بوالديهم، وأن يقر به أعين والديه الكرام، وينبته نباتًا حسنًا، ويرزقه العمر المديد والصحة والعافية، وأن يكون قدومه فاتحة خير وبركة على أهله وذويه.

بارك الله لكم في الموهوب، وشكرتم الواهب، ورزقتم برَّه، وبلغ أشده، وجعله الله من حملة كتابه، وسندًا لأهله ووطنه ودينه.

ألف ألف مبارك للنسيب العزيز راكان القطاونة وأسرته الكريمة على هذا الحدث السعيد، ونسأل الله أن يديم عليكم الأفراح والمسرات.