بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها

5 ساعات ago
ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الخميس، عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا، وأهمية البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالحهما.
وفي اللقاء، الذي عقد بمقر الحكومة في لندن وتناول الأوضاع الإقليمية الراهنة، شدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستعادة الاستقرار في الإقليم.
وأكد سمو ولي العهد أهمية نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وبالحديث عن التطورات في غزة، لفت سموه إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية بكميات كافية دون قيود.
وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، جوناثان باول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله