الملك يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله

16 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الهنغاري الدكتور تاماس سوليوك، اليوم الخميس، أهمية البناء على التعاون القائم بين الأردن وهنغاريا في مختلف المجالات، لا سيما التعليم والسياحة.
وركز الزعيمان خلال لقائهما في بودابست على سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة.
وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، دعم هنغاريا لبناء الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية في موقع المغطس في الأردن، والتي تسهم في زيادة أعداد الزوار المسيحيين إلى الموقع.
وبالحديث عن الأوضاع الإقليمية، أكد جلالة الملك ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ليكون خطوة باتجاه التوصل إلى تهدئة شاملة، لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.
وأشار جلالته إلى ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى هنغاريا محمد هنداوي.
وجرت لجلالة الملك مراسم استقبال رسمية بميدان كوسوث في بودابست


