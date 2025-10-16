بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال تبدأ المرحلة الأخيرة من تأهيل جسر الثامن

16 أكتوبر 2025
الأشغال تبدأ المرحلة الأخيرة من تأهيل جسر الثامن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال تأهيل جسر الثامن، والتي تتضمن صيانة واستبدال فواصل التمدد المتضررة أعلى الجسر، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور في محافظة العاصمة.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة العناصر الإنشائية للجسر، شاملة الدهان الإسمنتي، والحواجز المعدنية (الهاندريل)، وغيرها من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن إعادة التأهيل تمت وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية وباتجاهي الجسر.
ومن المقرر أن تتطلب أعمال استبدال فواصل التمدد إغلاقًا جزئيًا لحركة السير في الاتجاهين أعلى الجسر، يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، ولمدة 10 أيام، بدءًا من الليلة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لمشروع متكامل لصيانة الجسور الحيوية في العاصمة، حيث سبق الانتهاء من تأهيل جسور: الفردوس في مرج الحمام، ومادبا، والقسطل، ومدخل مطار الملكة علياء الدولي، ليكون جسر الثامن آخر المحطات ضمن هذه الحزمة.
وأكدت “الأشغال” أنه تم، بالتعاون مع إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية، اعتماد تحويلات مرورية مؤقتة مزودة بجميع عناصر السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.
ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية، واتباع قواعد القيادة الآمنة حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله