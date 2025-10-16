التربية تعمم بإجراء انتخابات المجالس البرلمانية المدرسية

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم إجراء انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025.

ووجه امين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة كتابا الى مدير إدارة التعليم الخاص ومدراء التربية والتعليم لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بهذه الانتخابات واستكمال ادخال البيانات الالكترونية على منصة الانتخابات البرلمانية الطلابية.