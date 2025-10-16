بنك القاهرة عمان
رئيس جامعة البترا يشارك في منتدى QS العربي

16 أكتوبر 2025
رئيس جامعة البترا يشارك في منتدى QS العربي

وطنا اليوم:شارك الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، في منتدى كيو إس (QS) العربي الذي أقيم برعاية جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، بمشاركة واسعة من خبراء التعليم العالي وقادة الجامعات العربية، والأكاديميين والباحثين، وصنّاع القرار، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويركّز المنتدى على عرض نتائج تصنيف QS العربي لعام 2026، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في المنطقة، من خلال جلسات علمية وحلقات عمل متخصصة. كما تناول المنتدى عدة محاور رئيسية تشمل الابتكار الأكاديمي وجودة التعليم، والشراكات الدولية، والبحث العلمي، والسمعة الأكاديمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التوجّهات الناشئة مثل التعليم الهجين والتكنولوجيا في التعليم العالي.

ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة التواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم من المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وبحث آليات تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب بناء شراكات جديدة تسهم في رفع مكانة الجامعات العربية على الصعيد العالمي.

كما قام رئيس جامعة البترا برفقة الوفد المشارك بزيارة جامعة السلطان قابوس، حيث التقى بصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. وشملت الزيارة جولة في المكتبة الرئيسية للتعرف على أهم المرافق والأقسام، وزيارة حديقة كلية العلوم، والاطلاع على عدد من أبرز المرافق داخل الحرم الجامعي والتعرف على البيئة العلمية والأكاديمية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الجامعة. كما شاهد المشاركون عرضًا مرئيًا عن الجامعة في قاعة مدرج الفهم بمركز الجامعة الثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، والدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي.


