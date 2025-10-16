الجامعات الاردنية تفقد كفاءات بسبب عمر السبعين

أ.د. مصطفى عيروط

قبل أيام التقيت رئيس جامعه اسبق شاب وكنت أظن أنه ينافس للعودة رئيسا لجامعه وقد تم اكمال السبعين في جامعته الحكوميه مع 18عضو هيئة تدريس كما قال لي شخصيا والجامعات سنويا تفقد كفاءات بسبب اكمال السبعين وعند اكمال السبعين لا بد للجامعه أن تدفع مستحقات نهاية الخدمه والادخار بأرقام متفاوته وبعض الجامعات تعاني من أزمات ماليه ولا تستطيع دفعات المستحقين وخاصة بأن هم الرئيس والمدير المالي في أي جامعه هو تأمين الرواتب في نهاية كل شهر

وبعض الجامعات تحتاج إلى ملايين لدفع نهاية الخدمه والتي لا تستطيع دفعها نظرا لأزمات ماليه في بعضها ولهذا في رأيي فإن مجلس التعليم العالي والجامعات أن تدرس إعادة النظر في إنهاء الخدمات السبعين وتمديده إلى الخامسه والسبعين أو ما زال عضو هيئة التدريس من برتبة استاذ بصحة جيده لأن الجامعات تفقد كفاءات وخبرات مؤهله ومن المؤسف أن تفقدها في كافة العلوم العلميه والإنسانية والذي دعاني الكتابه بأن عضو هيئة تدريس أنهى السبعين قبل أيام وهو من أكفأ وافضل أعضاء هيئة التدريس وبصحة جيده وشباب لا زالوا واعرف أعضاء هيئة تدريس أنهوا السبعين وكنت أظن أنهم في الأربعينات بنشاط وصحه جيده وكفاءات بكل معنى الكلمه وخبرات مؤهله وهناك جامعات عالميه وعربيه يبقى عضو هيئة التدريس ما زال بصحة جيده لانه ثروة يحب الحفاظ عليها

ويمكن وضع تعليمات بأن أي عضو هيئة تدريس يبقى بعد السبعين. تلقائيا بأخذ مكافاءة نهاية الخدمه فقط لعمر السبعين وبالتقسيط على خمس سنوات التي يخدمها بعد السبعين ودون مكافاءة نهاية خدمه من السبعين إلى الخامسه والسبعين ودون مكافاءة الموازي من السبعين إلى الخامسه والسبعين اي راتب فقط دون زيادة سنويه إذا قبل اي منهم بذلك

ورايي بأن تعديل القانون قبل سنوات لإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ لمن أمضى السبعين كان يحتاج إلى تاني قبل تعديله والنظر إلى المستقبل وحاجة الجامعات خاصة بأن التمديد يكون تلقائيا لمعظم الأطباء أيضا وبعضهم يصل الثمانين وبصحة جيده وهو على رأس عمله

وهناك حديث سمعته بأن بعض أعضاء هيئة التدريس عينوا في جامعات والقانون يسمح لهم البقاء لسن الخامسة والسبعين اي تم التعاقد معهم سنويا على هذا الأساس ثم عدل إلى سن السبعين فهل القانون يطبق بأثر رجعي عليهم أم من عين في أثناء تطبيق القانون لسن الخامسه والسبعين يبقى إلى هذا السن ومن عين بعده يبقى إلى سن السبعين وهناك جامعات تبقي بعص أعضاء هيئة تدريس إلى سن الخامسه والسبعين وأكثر ? ولا ننسى أن هناك رؤساء وأعضاء مجالس امناء تزيد أعمارهم عن السبعين أو الخامسه والسبعين ؟

على أية حال اقترح الاستماع الى الآراء المختلفه حول الموضوع الهام فالعالم بني على الخبرات والكفاءات