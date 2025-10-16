بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي يرعى مشروع “The Avenue” الريادي التابع لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

16 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد، وبحضور معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية مندوباً عن سموها، افتتحت مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب (PTI) مشروعها الريادي الجديد “The Avenue”، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، والمديرة العامة للمؤسسة الدكتورة أغادير جويحان.
ويأتي مشروع “The Avenue” ضمن سلسلة من المشاريع الريادية لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، التي تهدف إلى دعم المصممين والمبدعين الأردنيين من خلال توفير مساحة مخصصة لعرض أعمالهم وإبراز مواهبهم بأرقى صورة، بما يعكس روح الإبداع المحلي والهوية الثقافية الأردنية ضمن إطار عصري يجمع بين الثقافة، والفن، والمجتمع.
وفي هذا السياق، قال السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي “نفخر بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، التي تعكس التزام البنك الراسخ بدعم المشاريع التنموية والاجتماعية الهادفة إلى تمكين الأفراد والمجتمعات. إن مشروع “The Avenue” يجسد رؤية مشتركة تقوم على تمكين الكفاءات الأردنية الشابة وإبراز إبداعاتهم، انسجاماً مع استراتيجية البنك في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي”.
من جهتها، عبّرت معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى عن فخرها بهذا المشروع الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدةً أن دعم مثل هذه المبادرات يعزّز فرص العمل والإنتاج المحلي، ويُسهم في تنمية المجتمعات وتمكين الشباب والنساء في مختلف المحافظات.
وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة أغادير جويحان أن “The Avenue” يُجسّد رؤية مؤسسة الأميرة تغريد في تمكين المرأة الأردنية ودعم ريادة الأعمال الإبداعية، مشيرةً إلى أن المشروع يشكّل منصة تفاعلية تتيح للمصممين والحرفيين المستقلين والجمعيات الحرفية، الفرصة للوصول إلى جمهور أوسع والترويج لأعمالهم على المستوى المحلي والدولي.
واختُتم الافتتاح بجولة في أروقة“The Avenue” ، الذي يضم مجموعة مختارة من العلامات المحلية المميزة في مجالات التصميم، الحرف اليدوية، الأزياء، والمنتجات الإبداعية، ليكون وجهة تلهم الزوار وتحتفي بجمال الحرف الأردنية وتميّز مبدعيها.


