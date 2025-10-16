تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

العيسوي: المبادرة الملكية تجسد حرص الملك على توفير حياة مستقرة للأسر المحتاجة

وطنا اليوم – تسلّمت (10) أسر عفيفة في منطقة أبو علندا بمحافظة العاصمة، اليوم الخميس، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إطلاقها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظات.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، مفاتيح الشقق السكنية وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، ومدير مكتب الأردن في هيئة الأعمال الخيرية العالمية – الإمارات العربية المتحدة رائد صبري أبو علفة.

وخلال التسليم، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك إلى الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن جهود القيادة الهاشمية لتحسين واقع المعيشة للأردنيين، وتجسيدًا للحرص الملكي على دعم المواطنين المحتاجين، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تضمن استقرارهم وكرامتهم الإنسانية.

وقال إن مبادرة مساكن الأسر العفيفة تهدف إلى توفير السكن الكريم للأسر التي لا تمتلك مسكنًا، وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف العيسوي أن المبادرة جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لتلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد ضعفًا مثل أسر الأرامل والأيتام والأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة.

وأضاف العيسوي أن المبادرة الملكية مستمرة في تقديم الدعم للأسر المستحقة، مشيرًا إلى أنه تم اليوم تسليم مساكن لعشر أسر ، لافتًا إلى أن المبادرة وفرت لغاية الآن حوالي ثلاثة آلاف مسكن ، بالإضافة إلى ما يزيدعلى (1000) وحدة سكنية يجري تنفيذها على مراحل في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تأمين حياة كريمة ومستقرة لهذه الأسر.

يشار إلى أن مبادرة مساكن الأسر العفيفة، انطلقت عام 2005، بتوجيهات جلالة الملك خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظات، لتكون ترجمة عملية لرؤية جلالته في تأمين حياة كريمة ومستقرة للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.