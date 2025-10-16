تراجع قوة جواز السفر الأردني عالميًا

وطنا اليوم:تراجعت قوة جواز السفر الأردني، بحسب مؤشر هنلي لجوازات السفر لعام 2025، الذي يصنّف جوازات السفر وفق عدد الدول التي تتيح لحاملها الدخول من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

وبات جواز السفر الأردني في المرتبة الـ90 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة الـ87 عالميًا.

ويسمح جواز السفر الأردني لحامله بزيارة 52 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وبحسب رصد للمؤشر، فإن أفضل تصنيف لجواز السفر الأردني كان في عام 2006، حين احتل المرتبة الـ75 عالميًا، في حين كان أسوأ ترتيب له في المركز الـ98 عام 2021.