بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لجنة صحة المجتمع المحلي الفيصلية تعقد ندوة توعوية بعنوان “طرق تعزيز الصحة النفسية”

4 دقائق ago
وطنا اليوم – بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية رعى  مدير مركز صحي الفيصلية الشامل الدكتور عوني الشوابكة ، ندوة  توعوية بعنوان “طرق تعزيز الصحة النفسية” نظمها لجنة صحة المجتمع المحلي الفيصلية بالتعاون مع المركز الصحي.

وحاضر في الندوة الدكتور مالك المعايعة  اخصائي الطب النفسي حيث استعرض فيها أهم الأساليب والمهارات التي تساعد الأفراد على تعزيز صحتهم النفسية والتعامل الإيجابي مع ضغوط الحياة اليومية.

وأكد الدكتور المعايعة  أهمية الاهتمام بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، داعياً إلى نشر الوعي والتثقيف المجتمعي في هذا المجال.

واختُتمت الفعالية بحوار مفتوح أجاب فيه المحاضر  على أسئلة واستفسارات  الحضور، الذين اشادوا بأهمية هذا الموضوع وضرورة تكرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي بالصحة النفسية.

وقال رئيس لجنة صحة المجتمع المحلي الفيصلية السيد نهار الوخيان أن اللجنة قامت بإعطاء العديد من المحاضرات مثل جلسات المكورات الرئوية وغيرها من المحاضرات للمجتمع المحلي.


