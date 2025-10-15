الملكية الأردنية تدشن خطا جويا مباشرا بين عمّان والدار البيضاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين عمّان والدار البيضاء في المغرب اعتبارا من الخميس، بواقع رحلتين أسبوعيا.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للملكية الأردنية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى الأردن.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن تسيير رحلات جوية إلى الدار البيضاء يأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير مجالات التعاون المشترك، وتسهيل حركة انتقال مواطني البلدين الشقيقين وخدمة الطلبة ورجال الأعمال، فضلا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الأردن والمغرب بمختلف المجالات.

وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية ستخدم خط عمان – الدار البيضاء بأحدث طائراتها من طراز “إيرباص A320neo”، مشيرا إلى أن إعادة الدار البيضاء إلى شبكة وجهات الشركة تعد خطوة استراتيجية نحو توسيع حضور الأردن في الأسواق الرئيسة بشمال إفريقيا، فالمغرب بلد غني بالثقافة والتاريخ والإمكانات الاقتصادية، ما سيتيح للمسافرين، سواء لأغراض الترفيه أو العمل، خيارات سفر أكثر سهولة وراحة.

وأكد أن الترويج للسياحة إلى الأردن وتوسيع الشبكة الجوية يشكلان ركيزة أساسية في خطة الملكية الأردنية وجهودها لجعل عمان بوابة رئيسية إلى المشرق العربي، وتعزيز روابط السياحة والأعمال مع شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الدار البيضاء إضافة نوعية للشبكة وجهات الملكية الأردنية، سيما مع تدشين وجهات أخرى حيوية مؤخرا أهمها واشنطن، وبرلين، ومومباي وموسكو.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالسفر حجز رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيق الملكية الأردنية الإلكتروني أو مكاتب مبيعات الملكية الأردنية او أحد وكلاء السفر أو يمكنهم الاتصال على مركز الاتصال 96265100000+.