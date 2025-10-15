وزير النقل يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

وطنا اليوم:زار وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، حيث كان في استقباله مدير عام المؤسسة المهندس زاهي خليل، بحضور أمين عام الوزارة المهندس فارس أبو دية وعدد من مديري المديريات في الوزارة والمؤسسة.

واستمع الوزير إلى إيجاز من مدير عام الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل حول واقع عمل المؤسسة وخططها المستقبلية، شمل أنشطة المؤسسة والرحلات السياحية التي تسيرها بشكل منتظم، والتي تشمل ثلاث رحلات أسبوعياً من عمان إلى المفرق ومن عمان إلى الجيزة، إلى جانب الخطط الهادفة إلى تنظيم رحلات سياحية داخل وادي رم ومن منطقة الجردانة شمال معان جنوبا الى قصر الملك المؤسس، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مكانة الخط الحديدي الحجازي.

وأكد القطامين الأهمية التاريخية للخط الذي يحمل إرثاً هاشمياً وأردنياً عريقاً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المباني والمنشآت التاريخية التابعة له واستدامتها، والاستفادة منها في إبراز الرموز الوطنية والثقافية، داعياً إلى تطوير المؤسسة واستثمار مواردها بما يحقق أهدافها في النقل والسياحة، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في العمل الإداري والفني.

وخلال الجولة، دشن الوزير قاطرة بخارية عملت كوادر المؤسسة على ترميمها وتشغيلها بعد توقف دام نحو أربعين عاماً، كما اطلع على سير العمل في مشروع متحف الخط الحديدي الحجازي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 80%، ومن المتوقع افتتاحه أمام الزوار خلال النصف الأول من العام المقبل، ليعرض مقتنيات تاريخية توثق السردية الوطنية وتبرز دور الخط في تاريخ الدولة الأردنية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها وزير النقل للاطلاع على واقع المؤسسات التابعة للوزارة ومشاريعها التطويرية، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات بما يضمن تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه في المملكة.