العموش والجراح وعطيه والعماري ونفاع يقودون مذكرة نيابية بتخصيص نصف دينار من رسوم التلفزيون لدعم الفنون

19 ثانية ago
وطنا اليوم:قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية إلى رئيس المجلس طالبوا فيها الحكومة باستبدال الرسم المفروض على فاتورة الكهرباء تحت بند “بدل التلفزيون” ليصبح “نصف دينار للفنون”، بحيث يُخصص هذا المبلغ لدعم صندوق وطني يُعنى بدعم الفنون والثقافة في الأردن.

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة أن الهدف من هذا المقترح هو دعم الفنون وتعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على التراث الإبداعي الأردني، في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تطور تقني وتعدد وسائل النشر والبث.

وجاء في المذكرة أن القطاع الفني يعاني من ضعف التمويل، ما يستدعي إيجاد مصادر دعم مستدامة تُمكّنه من أداء دوره في تعزيز الصورة الحضارية للأردن محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودعم الاقتصاد الإبداعي.

وطالب النواب الحكومة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذه، أو إيجاد البدائل المناسبة لتحقيق الغاية ذاتها.

ووقع على المذكرة ثلاثين نائبا.


