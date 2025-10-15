بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اجراءات عليكم اتباعها فورا عند استلامكم رسالة من التنفيذ القضائي

20 ثانية ago
اجراءات عليكم اتباعها فورا عند استلامكم رسالة من التنفيذ القضائي

وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى عدم تجاهل الرسائل الهاتفية الصادرة عنها إذا وصلتهم.
وقالت ادارة التنفيذ القضائي في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن وصول هذه الرسائل إلى هاتف المواطن يعني وجود طلب قضائي واجب التنفيذ بحقه أو بحق مركبته.
وبيّنت أن الإجراء السريع يجنب المواطن العواقب القانونية، لافتة الى أن التعامل الفوري والقانوني هو مفتاح إنهاء الموضوع.

ماذا تفعل فوراً؟

* للتأكد الفوري عبر الهاتف (مركز الاتصال):

* اتصل بالرقم المجاني الموحد: 117111.

* اتبع التعليمات الصوتية وأدخل رقمك الوطني أو الشخصي للاستعلام المباشر عن حالة الطلبات بحقك.

* للتدقيق عبر رسالة نصية (SMS):

* أرسل رسالة إلى الرقم 94444.

* للاستعلام الشخصي: اكتب (ق) + مسافة + الرقم الوطني + مسافة + اسمك الرباعي (أو حسب الإرشادات).

* للاستعلام عن مركبة: اكتب (ق) + مسافة + رقم المركبة + مسافة + اسم مالكها (أو حسب الإرشادات).

* الخطوة الحاسمة (بعد التأكيد):

* في حال تأكيد وجود طلب، يجب عليك التوجه فوراً إلى دائرة التنفيذ القضائي المختصة لمعرفة تفاصيل القضية والمبلغ المطلوب.

لتفادي أي إحضار أو حجز قد يترتب على ذلك.

تذكر: التعامل الفوري والقانوني هو مفتاح إنهاء الموضوع. لا تنتظر!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:47

وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الطويسي بجائزة المرأة العربية …وتكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الوزارة 

13:42

أورنج الأردن تنظم النسخة المحلية من هاكاثون هيديرا العالمي لتقنيات الويب 3.0

13:32

المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في عدة مناطق

13:27

الخارجية الأميركية تثير الجدل بادعاء إنهاء ترامب لثمانية صراعات

13:22

غرفة التجارة الأوروبية: جولة الملك الى أوروبا تعزز الحضور الاقتصادي للمملكة

12:23

أين المجلس الاعلى للأمن الغذائي في توجيه البوصلة للحليب البودرة؟

12:12

كيفن فيدرلاين يوجه اتهامات صادمة لبريتني سبيرز

12:02

عامودي: كريف الأردن ترسخ مكانتها منذ تأسيسها كجهة محورية ومرجعية أولى في خدمات الاستعلام الائتماني

11:58

8% فقط من سكان الأردن يسكنون محافظات الجنوب

11:41

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

11:39

ادارة السير تعلن تفاصيل إغلاقات الجمعة – اسماء الشوارع

11:34

مشوقة يسأل الرئيس عن التقاعد المبكر في أمانة العاصمة

وفيات
وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025