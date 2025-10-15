اجراءات عليكم اتباعها فورا عند استلامكم رسالة من التنفيذ القضائي

وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى عدم تجاهل الرسائل الهاتفية الصادرة عنها إذا وصلتهم.

وقالت ادارة التنفيذ القضائي في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن وصول هذه الرسائل إلى هاتف المواطن يعني وجود طلب قضائي واجب التنفيذ بحقه أو بحق مركبته.

وبيّنت أن الإجراء السريع يجنب المواطن العواقب القانونية، لافتة الى أن التعامل الفوري والقانوني هو مفتاح إنهاء الموضوع.

ماذا تفعل فوراً؟

* للتأكد الفوري عبر الهاتف (مركز الاتصال):

* اتصل بالرقم المجاني الموحد: 117111.

* اتبع التعليمات الصوتية وأدخل رقمك الوطني أو الشخصي للاستعلام المباشر عن حالة الطلبات بحقك.

* للتدقيق عبر رسالة نصية (SMS):

* أرسل رسالة إلى الرقم 94444.

* للاستعلام الشخصي: اكتب (ق) + مسافة + الرقم الوطني + مسافة + اسمك الرباعي (أو حسب الإرشادات).

* للاستعلام عن مركبة: اكتب (ق) + مسافة + رقم المركبة + مسافة + اسم مالكها (أو حسب الإرشادات).

* الخطوة الحاسمة (بعد التأكيد):

* في حال تأكيد وجود طلب، يجب عليك التوجه فوراً إلى دائرة التنفيذ القضائي المختصة لمعرفة تفاصيل القضية والمبلغ المطلوب.

لتفادي أي إحضار أو حجز قد يترتب على ذلك.

تذكر: التعامل الفوري والقانوني هو مفتاح إنهاء الموضوع. لا تنتظر!