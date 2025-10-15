وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الطويسي بجائزة المرأة العربية …وتكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الوزارة 

وطنا اليوم _

‏كرمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السيدة عدلة الطويسي، بمناسبة فوزها بجائزة المرأة العربية في دورتها الخامسة، التي تُمنح من جامعة الدول العربية لتكريم النساء العربيات المتميزات.

‏وأكدّت بني مصطفى أن هذه الجائزة هي محل فخر واعتزاز لكل أردني وأردنية، حيث تأتي تقديراً لإنجازات المرأة الأردنية في كافة الميادين، وفي شتى المواقع التي تبوأتها، ولدورها الكبير في المجتمع.

‏وأشارت إلى أن حصول الفائزة الطويسي على الجائزة يسلط الضوء على ما حققته المرأة الأردنية في مجال العمل التطوعي والتنمية المجتمعية، كما يسهم في تشجيع وتمكين القيادات النسائية.

‏من جهتها، أشادت السيدة عدلة الطويسي بهذا التكريم، الذي يعد حافزاً وتشجيعاً لها ولكافة النساء الأردنيات، في مواصلة جهودهن التنموية، معربةً عن تقديرها للّفتة الطيبة من وزيرة التنمية الاجتماعية بهذا التكريم.

‏وعلى صعيد آخر، كرمت بني مصطفى، عددا من موظفي الوزارة الفائزين بجائزة الموظف المثالي للعام 2025.

‏وقالت بني مصطفى، إن التكريم يأتي تقديرا للجهود المبذولة من الفائزين بالجائزة، وتشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الفئات المستهدفة من الوزارة، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة.

‏وأشارت إلى أن التطور في مستوى الخدمات المقدمة يأتي انعكاساً لأداء العاملين الذي بات جلياً، وأسهم في حصول الوزارة على ختم التميز في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، عن قطاع الوزارات الكبيرة، في دورتها التاسعة، والتي جاءت نتاج جهود تكاملية من كافة العاملين في الوزارة.

‏وأضافت، أن هذه الجائزة تعتبر تحفيزاً للفائزين ولكافة العاملين في الوزارة، والتي سيتم منحها سنوياً للمستحقين بناءاً على أسس ومعايير محددة.

‏من جانبهم، أعرب الفائزون بالجائزة، الموظفين عطا الله الحولي وربى الزعبي وزكريا حسن، عن تقديرهم للوزارة بهذا التكريم، والذي اعتبروه حافزاً لهم على مواصلة جهودهم ومضاعفتها في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدموها في عملهم.