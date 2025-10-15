إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية مطلع العام المقبل

وطنا اليوم:قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) بالوكالة، دانا الزعبي، إن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الريفية والتشغيل، التي وافق عليها مجلس الوزراء في قرار أول الأسبوع الحالي؛ ستبدأ مطلع العام المقبل.

وأكدت الزعبي أن مدة تنفيذ البرنامج تمتد إلى ست سنوات، حيث يستهدف البرنامج الأسر الريفية من النساء والشباب التي ليس لها مصدر دخل مستقر أو أنشطة اقتصادية وصغار المنتجين والمزارعين والمصدرين والشركات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبينت أن هذه المرحلة من البرنامج توسعت لتشمل محافظات المملكة كافة، إذ ستخصص 30% من البرنامج للمبادرات التي تسهم مباشرة في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره، والتركيز على الاقتصاد الدائري والأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة والأمن الغذائي ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات الزراعية وتنفيذ بعض الأنشطة التي تدعم محركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت أن الفئات المستهدفة للبرنامج ستشمل 7500 أسرة ريفية في المناطق الأشد فقراً في كل المحافظات، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم دعماً متكاملاً يشمل الإرشاد الفني والتدريب والحصول على شهادات المطابقة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة ومساعدة الفئات المستهدفة في ترويج وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى تخصيص دعم مالي بنحو 2.8 مليون يورو على هيئة منح مالية غير مستردة لدعم أفكار المشروعات الزراعية الإنتاجية والريادية وتخصيص ما يقارب من 2.9 مليون يورو على شكل قروض للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة على مدار ست سنوات.

ولفتت إلى أن البرنامج حقق في المراحل السابقة إنجازات تمثلت بتقديم دعم لما يزيد عن 18 ألف مستفيد من كل الأنشطة وتوفير ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل معظمها توجهت نحو المرأة والشباب.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المرحلة الثالثة.

ويهدف المشروع الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.

ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشروعات في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء،إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

ويسهم المشروع أيضا بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدرين والشركات، إضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.