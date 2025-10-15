تحت رعاية البوتاس العربية.. افتتاح ورشة اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية بمشاركة عربية ودولية واسعة

وطنا اليوم:افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، والأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، الكيميائي سعد أبوالمعاطي، في العاصمة عمّان أعمال ورشة عمل متخصصة بعنوان “اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية”.

تُنظم هذه الورشة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، من قبل الاتحاد العربي للأسمدة وبرعاية من شركة البوتاس العربية، وسط حضور من العاملين في الصناعة وممثلي الشركات العربية والدولية.

وتُعد هذه الورشة من أبرز الفعاليات الفنية والمعرفية التي تجمع نخبة من الخبراء وممثلي الشركات العربية والعالمية العاملة في صناعة الأسمدة، لمناقشة أحدث التطورات في الأسواق العالمية واستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي واستدامة الزراعة الحديثة.

كما يشارك في الورشة متحدثون من شركة “أرجوس” Argus العالمية المتخصصة في تحليل ودراسات الأسواق، إلى جانب عدد من الخبراء في مجالات العرض والطلب وسلاسل الإمداد وتوجهات التجارة الدولية.

وأكد المهندس أبو هديب أن انعقاد هذه الورشة في الأردن يعكس المكانة التي تحتلها “البوتاس العربية” كلاعب رئيس في صناعة الأسمدة العالمية، ونموذج يحتذى في التطوير الصناعي والتشغيلي. وقال: “لقد أثبتت شركة البوتاس العربية على مدار عقود طويلة أنها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحرك أساسي للنمو الصناعي في الأردن، بما تمتلكه من خبرات بشرية وتقنية متقدمة جعلتها في صدارة الشركات العالمية في هذا القطاع.”

وأضاف المهندس أبو هديب أن رعاية “البوتاس العربية” لهذه الورشة تأتي في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات العلمية والمعرفية التي تساهم في تطوير صناعة الأسمدة وتعزيز الحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين وصناع القرار في المنطقة والعالم.

وشدّد أبو هديب على أهمية التقاء الخبراء وصنّاع القرار في مثل هذه المنصات لمناقشة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه قطاع الأسمدة العالمي، لافتاً إلى أن القطاع يشهد اليوم تحولات عميقة تمسّ تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والمعايير البيئية، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة تضمن استدامة الإنتاج وكفاءة الموارد.

وأضاف أن “البوتاس العربية” تولي أهمية كبيرة لمفاهيم الابتكار والاستدامة في عملياتها التشغيلية، وتحرص على مواءمة استراتيجياتها مع المتغيرات العالمية لضمان مرونتها التنافسية في الأسواق الدولية.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة الكيميائي سعد أبوالمعاطي، إن العالم يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من الترابط والتداخل بين الأسواق والاقتصادات، ماجعل أي تطورات أو تحولات في منطقة ما تنعكس بشكل مباشر وسريع على باقي مناطق العالم.

وأوضح أبو المعاطي أن هذا الترابط المتزايد يفرض تحديات متنامية على قطاع الأسمدة العالمي، سواء من حيث تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، أو التغيرات الجيوسياسية، أو الإجراءات البيئية الجديدة التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في عمليات الإنتاج والتجارة، وتشكّل عوامل ضغط على استدامة سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي.

وتتناول جلسات الورشة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، مجموعة واسعة من المحاور، أبرزها تحليل العوامل المؤثرة على الطلب العالمي للأسمدة، واتجاهات الأسعار والتجارة الدولية، ودراسة أسواق المواد الخام مثل الفوسفات والكبريت وحمض الكبريتيك. كما تبحث الورشة مستقبل الأمونيا الرمادية والنظيفة ودورها في التحول إلى الطاقة المستدامة، وتأثير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على الصناعة، إلى جانب مناقشة أسواق الأسمدة المتخصصة والقابلة للذوبان في الماء وتطورات الأسمدة المركبة (NPK).

ويُختتم برنامج الورشة بزيارة ميدانية إلى مرافق شركة البوتاس العربية في البحر الميت، للاطلاع على أحدث التقنيات التشغيلية والممارسات البيئية التي تطبقها الشركة في إطار رؤيتها نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة، وتجسيداً لدورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن على خريطة صناعة الأسمدة العالمية.