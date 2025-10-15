أقل بنسبة (23%) عن المتوسط العام؛ ( 382 ) ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع العام

الخبير موسى الصبيحي
بلغ المتوسط العام لرواتب كافة متقاعدي الضمان تراكمياً من مختلف القطاعات العامة والخاصة وغيرها ( 497 ) ديناراً كما هم في 31 – 12 – 2024.
وفيما يلي متوسط رواتبهم بحسب كل قطاع:
أولاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع العام: 382 ديناراً.
ثانياً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع الخاص: 566 ديناراً.
ثالثاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع المختلط: 723 ديناراً.
رابعاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من قطاع المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات: 730 ديناراً.
خامساً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من قطاع ( الاشتراك الاختياري): 565 ديناراً.
ومن اللافت جداً أن متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع العام هو الأقل بين كل القطاعات المذكورة، ويقل عن المتوسط العام لكافة المتقاعدين من كل القطاعات بمقدار ( 115 ) ديناراً وبما نسبته ( 23 % ).
وأعزي ذلك لسببين:
١) ضعف أجور العاملين في القطاع العام.
٢) كثرة الإحالات على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، حيث يحصل المحالون على رواتب تقاعدية مخفّضة.