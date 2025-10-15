بنك القاهرة عمان
أقل بنسبة (23%) عن المتوسط العام؛ ( 382 ) ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع العام

الخبير موسى الصبيحي

بلغ المتوسط العام لرواتب كافة متقاعدي الضمان تراكمياً من مختلف القطاعات العامة والخاصة وغيرها ( 497 ) ديناراً كما هم في 31 – 12 – 2024.

وفيما يلي متوسط رواتبهم بحسب كل قطاع:

أولاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع العام: 382 ديناراً.

ثانياً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع الخاص: 566 ديناراً.

ثالثاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع المختلط: 723 ديناراً.

رابعاً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من قطاع المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات: 730 ديناراً.

خامساً: متوسط رواتب متقاعدي الضمان من قطاع ( الاشتراك الاختياري): 565 ديناراً.

ومن اللافت جداً أن متوسط رواتب متقاعدي الضمان من القطاع العام هو الأقل بين كل القطاعات المذكورة، ويقل عن المتوسط العام لكافة المتقاعدين من كل القطاعات بمقدار ( 115 ) ديناراً وبما نسبته ( 23 % ).

وأعزي ذلك لسببين:

١) ضعف أجور العاملين في القطاع العام.

٢) كثرة الإحالات على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، حيث يحصل المحالون على رواتب تقاعدية مخفّضة.


