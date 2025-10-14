بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

5 ساعات ago
ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في كلية “ساوث بانك” التقنية في لندن، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن شركة بيرسون العالمية، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين.
وأشار سموه إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون، الشركة الرائدة عالميا في مجال التعلم مدى الحياة، من خلال تنفيذ برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا “BTEC” المعتمد من الشركة في المملكة.
وأكد سمو ولي العهد أهمية التركيز على مخرجات هذا البرنامج التعليمي الذي يهدف إلى زيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل نوعية في المجالات التقنية والمهنية، وتأهيل المعلمين.
وركز سموه، خلال اللقاء، على خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، التي تهدف للاستفادة من التخصصات التي يتضمنها برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا “BTEC” في تطوير العملية التعليمية.
وجال سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة في مرافق الكلية التقنية، واستمعا إلى شرح حول أساليب التدريس والتدريب التقني فيها.
وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

20:01

إسعاف 22 شخصا إثر تسرب غاز داخل مصنع في العقبة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025