ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية

وطنا اليوم:أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بعمق العلاقات الأردنية البريطانية، خلال لقاءين منفصلين في لندن، الثلاثاء، مع رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيسة لجنة التنمية الدولية في المجلس سارة شامبيون.

وعبر سموه، خلال اللقاءين، عن اعتزازه بمستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، مؤكدا الحرص على توسيعه في المجالات التكنولوجية.

وبالحديث عن الإقليم، أكد سمو ولي العهد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لإدخال المساعدات في ظل الوضع الإنساني الحرج.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة دعم وتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعتبر شريان حياة للفلسطينيين.

وحضر اللقاءين السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.