12 طائرة جديدة من طراز A320neo تعزز أسطول الملكية الأردنية

وطنا اليوم:تواصل شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث أسطول طائراتها وتعزيز مكانتها في صناعة النقل الجوي، حيث أدخلت الشركة مؤخرا طائرة حديثة من طراز “إيرباص A320neo”، ليصل بذلك عدد الطائرات الجديدة من هذا الطراز حتى الآن إلى 12 طائرة، إضافة إلى 7 طائرات حديثة من طراز “امبراير E2”.

وقال بيان للشركة اليوم الثلاثاء، إن أسطول الملكية الأردنية يتميز بالحداثة والتقنيات المتطورة، إذ إن معظم طائراته يقل عمرها عن سنة، ومع نهاية هذا العام سيتم تجديد 70 بالمئة من الأسطول، سيما مع إدخال طائرتين جديدتين من طراز “إيرباص A321″، ما يجعله من أحدث الأساطيل في المنطقة، الأمر الذي يعكس التزام الناقل الوطني بالمواكبة المستمرة لأحدث التطورات في عالم الطيران وتقديم خدمات عالية الجودة لمسافري الشركة في مختلف الوجهات.

وبحسب البيان، خصصت الملكية الأردنية طائرتين من أسطول “إيرباص A320neo”، وفرت عليهما خدمة “الدرجة الاقتصادية المميزة” والتي تحتوي كل منها على 180 مقعدا من الدرجة الاقتصادية، التي تعد خيارا وسطا بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال “كراون”، حيث يدعم إدخال الطائرات المجهزة بمقاعد اقتصادية بالكامل وجهات حيوية على الشبكة واستقطاب المزيد من السياح الى الأردن.

كما أدخلت هذا العام طائرتين “إمبراير E2” جديدتين لخدمة الخطوط قصيرة المدى، ليصبح العدد الكلي لطائرات “إمبراير” في أسطول الشركة سبع طائرات.

,بالنسبة لأسطول طائرات “بوينغ 787-8” العاملة بالأسطول حاليا وعددها 7 طائرات، تقوم الملكية الأردنية بعملية تجديد شاملة للطائرات تشمل تركيب أنظمة الاتصال التي تتيح خدمات الإنترنت (Wi-Fi)، ما يتيح للمسافرين الاستمتاع باتصال دائم بالإنترنت أثناء الرحلات، وعملية تجديد للمقصورات الداخلية للطائرات، بما يتماشى مع المعايير الراقية التي تتبناها الملكية الأردنية.

كما يتم إعادة طلاء جميع الطائرات بالألوان والشعار الجديد Livery لتنسجم في مظهرها مع جميع طائرات الأسطول من طائرات “إيرباص A320neo” و”إمبراير E2″.

وستنضم أول طائرة من “بوينغ 787-8” بعد التحديث مع نهاية شهر تشرين الأول الحالي، وتهدف هذه التحسينات لأسطول بوينغ إلى تقديم قيمة إضافية للركاب، مع زيادة الإيرادات من خلال تحسين مستوى الخدمات ورفع رضا المسافرين، وستقوم الملكية الأردنية بإدخال أول طائرة جديدة من طراز “787-9″، ضمن خطة تحديث الأسطول للخطوط بعيدة المدى مطلع العام 2026.

وتولي الملكية الأردنية قطاع الشحن الجوي أهمية كبيرة بهدف تعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للأنشطة اللوجستية والشحن في المنطقة، سيما مع تطوير مشروع مركز عمليات الشحن بمطار الملكة علياء الدولي

ويضم أسطول الشركة طائرة شحن جديدة متوسطة المدى من طراز “PF A321″، فضلا عن السعة المخصصة للشحن على طائرات المسافرين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، إن ادخال الطائرات الجديدة يدعم استراتيجية الشركة لدعم السياحة، حيث ستخدم عدد من الوجهات الحيوية، دعما لجهود الملكية الأردنية في الترويج للأردن كوجهة مفضلة، والتركيز على ترسيخ مكانة عمان كمركز عبور إقليمي رائد وتعزيز مكانة الملكية الأردنية كخيار مفضل للمسافرين الراغبين في الربط بين منطقة المشرق العربي والمدن الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى أن أسطول الطائرات سينمو ليصل نحو 40 طائرة خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن الشركة تعمل على إضافة محطات جديدة على الشبكة لتقوية مركز عملياتها التشغيلية في عمان وجعلها محطة رئيسية في المنطقة، حيث تخدم الملكية الأردنية 55 محطة مباشرة، الأمر الذي ينسجم مع تحديث أسطول الطائرات.