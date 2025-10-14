بنك القاهرة عمان
الدكتور وليد مسعود يشارك في إجراء خمس عمليات زراعة كلى بمجمع فلسطين الطبي في رام الله

6 ساعات ago
الدكتور وليد مسعود يشارك في إجراء خمس عمليات زراعة كلى بمجمع فلسطين الطبي في رام الله

وطنا اليوم:أفادت الأنباء الواردة من رام الله بأن منسق وعضو جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) ومستشار جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى بالمستشفى التخصصي الدكتور وليد مسعود قام بإجراء خمس عمليات زراعة كلى بمجمع فلسطين الطبي في رام الله بتاريخ 10/10/2025 وتكللت جميع العمليات بالنجاح التام.

وفي إتصال هاتفي أجراه معه موقع وطنا اليوم فور عودته إلى أرض الوطن أكد أن نجاح هذه العمليات الخمس كان نجاحا باهرا.

وقال تم هذا النجاح بحمد الله وتوفيقه بتعاون وجهود الطواقم الطبية المحلية والداعمة.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد ابو رمضان الذي أوعز بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان نجاح هذه الحملة.

وكذلك توجه بالشكر والتقدير لعطوفة وكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ ولرئيس مجمع فلسطين الطبي مستشار جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور مراد بركات وكل من الدكتور محمد الشيخ والدكتور معتز صالح وأطباء جراحة الأوعية الدموية الدكتور رجب عيد والدكتور أمير وإلى طواقم التمريض في أقسام العمليات والعناية المركزة وغسيل الكلى وكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة.

وفي الختام أشاد بجهودهم جميعا وأردف تكللت المساعي بالنجاح وتحولت أمنيات المرضى إلى واقع مشرق مليء بالأمل وغرست الإبتسامة بمنة من الله في شفاههم وطافت في محياهم.

يذكر بأن الدكتور وليد مسعود بارع أيضا في عمليات القسطرات و الوصلات الشريانية الوريدية في الساعد وخاصة المعقدة منها والوصلات التي تزرع في الرقبة والصدر والفخذ وعمليات الشراين و الاوردة و الاشعة التداخلية للأوعية الدموية فضلا عن معاملته اللطيفة لمرضاه.

وسبق أن عمل أستاذا مشاركا في كلية الطب في الجامعة الأردنية وتولى رئاسة جمعية جراحة الأوعية الدموية الأردنية وله العديد من الدراسات المنشورة في الدوريات العلمية .


