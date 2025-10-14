بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الدبلوماسية الأردنية… صوتُ الحق الذي أوجع الكيان وأيقظ ضمير العالم

6 ساعات ago
الدبلوماسية الأردنية… صوتُ الحق الذي أوجع الكيان وأيقظ ضمير العالم

بقلم: النائب فراس القبلان
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

لم تكن الدبلوماسية الأردنية يومًا كلامًا يُقال، ولا مواقف تُلتقط أمام عدسات الكاميرات، بل كانت روحًا تنبض في قلب قائدٍ عربيٍّ صادق، يؤمن أن الكلمة الصادقة في وجه الظلم لا تقل شجاعةً عن الرصاصة في ساحة المعركة.

يقود جلالة الملك عبدالله الثاني دبلوماسيةً نادرة الطراز، تتكئ على الضمير لا على المصالح، وعلى العدل لا على الحسابات، فحوّل الموقف الأردني إلى صرخةِ وجدانٍ تُدوّي في العالم دفاعًا عن الإنسان قبل الأوطان.

منذ أن اندلعت نار الحرب في غزة، تحدّث جلالة الملك، للعالم بصدقٍ الأب الذي يرى أبناءه يُقتلون بلا ذنب، وبشجاعة القائد الذي لا يخاف في الحق لومة لائم.

لم يُساوم على الدم الفلسطيني، بل كشف للعالم زيف رواية الاحتلال وعرّى وجوه المتواطئين، حتى وجد الكيان نفسه مطوّقًا بعزلةٍ سياسيةٍ خانقة، تحاصره في الشرق والغرب معًا.

لقد كانت كلمات جلالته أقوى من القنابل، وأصدق من بيانات الأمم، حين قالها من القلب: إن ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل مجزرةٌ ضد الإنسانية.

تلك الصرخة النبيلة أيقظت ضمير العالم، وحرّكت في العواصم الباردة إحساسًا دفينًا بالعدالة، وجعلت من الأردن منبرًا للأخلاق قبل أن يكون ساحةً للسياسة.

وما اتفاق شرم الشيخ إلا ثمرةٌ من ثمار تلك الدبلوماسية الهادئة الصلبة، التي سعت لإنقاذ المنطقة من الانفجار، واحتواء الغضب الدولي الذي كاد يعصف بالجميع.

لقد أنقذ الأردن بجهود ملكه الموقف من هاويةٍ كانت ستبتلع الشرق بأسره، لكنه فعلها لا ليكسب مجدًا سياسيًا، بل ليحمي الإنسان من أن يُمحى، وليذكّر العالم بأن العدالة لا تُقاس بموازين القوة.

ومع ذلك، يبقى الأردن كما خبز الشعير… طيّبًا في جوهره، بسيطًا في مظهره، لكنه عظيمٌ في عطائه.

لا ينتظر تصفيقًا، ولا يطلب شكرًا، لأنه يعمل لله، وللوطن، ولأمته التي حمل قضاياها على كتفيه منذ مئة عام.

الأردن لا يتحدث عن فلسطين… بل يتنفسها.

وغزة والقدس ليستا عنده حدودًا جغرافية، بل جرحًا في القلب لا يندمل، وعهدًا لا يُنقض مهما تبدلت الموازين.

فليعلم العالم أجمع: أن صوت الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى شوكةً في حلق الباطل، وجرسًا يوقظ الضمير الإنساني كلما حاول الصمت أن يغلب الحقيقة.
سيبقى صوت الحق في زمنٍ باع فيه كثيرون ضمائرهم… وسيبقى الأردن، كما أراده ملكه، نقيًّا كالأرض الأولى، ثابتًا كالقدس، ومخلصًا لقضيته ما دامت السماء تُظلّ هذه الأرض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025