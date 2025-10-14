بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة: نتواصل مع السعودية للعدول عن قرار وقف دخول الحافلات خلال الحج

6 ساعات ago
الحكومة: نتواصل مع السعودية للعدول عن قرار وقف دخول الحافلات خلال الحج

وطنا اليوم:ترأس وزير النقل نضال القطامين، الثلاثاء، اجتماعا في مقر الوزارة لبحث أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي وشركات النقل الدولي.
وحضر اللقاء وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ورئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب أيمن البدادوة والأمين العام للوزارة فارس أبو دية ومدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار يزن الخضيري وممثل وزارة الخارجية يوسف الكلوب بالإضافة إلى ممثلين لقطاع النقل السياحي وتأجير الحافلات.
واستمع القطامين الى مطالب شركات النقل السياحي المتعلقة بقرار وقف دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج، وما يترتب عليه من آثار على قطاع النقل السياحي والحجاج الأردنيين والقادمين من فلسطين وحجاج عرب 48 الذين يعتمدون على الأردن في رحلتهم إلى الديار المقدسة.
وأكد القطامين أن الحكومة، بتوجيه من رئيس الوزراء جعفر حسان، تتابع هذا الملف بشكل حثيث عبر وزارات النقل والأوقاف والسياحة والخارجية، لافتا إلى استمرار التواصل مع الجانب السعودي لبحث سبل العدول عن القرار، مراعاة لظروف الحجاج من كبار السن ودعما لشركات النقل المتضررة أصلا من تبعات الأزمات الإقليمية.
وأوضح وزير الأوقاف أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لإقناع الأشقاء في السعودية بإعادة النظر بالقرار لما يسببه من مشقة للحجاج وارتفاع في كلفة التنقل، مؤكدًا متابعة وزارة الخارجية للملف مع الجهات السعودية المعنية.
وأشار النائب البدادوة إلى أن القرار يشكل تحديا كبيرا لقطاع النقل السياحي الذي يعيل آلاف الأسر، مؤكدا تنسيق الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لمعالجة القضية عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.
وأشار ممثلو القطاع إلى أن القرار يهدد استثمارات النقل السياحي والدولي ويؤثر على العاملين في هذا القطاع، داعين إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج حفاظا على مصالح القطاع وراحة الحجاج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025