بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الادعاء العام يستمع إلى شهادة نقيب الصحفيين بقضايا منتحلي صفة صحفي

14 أكتوبر 2025
الادعاء العام يستمع إلى شهادة نقيب الصحفيين بقضايا منتحلي صفة صحفي

وطنا اليوم:أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، استمرار عملها في رصد ومتابعة منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في الميدان، انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في حماية المهنة وصون هيبتها.
وبينت اللجنة أن الادعاء العام استمع، الثلاثاء، لشهادة نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، في عدد من القضايا المرفوعة بحق أشخاص انتحلوا الصفة الصحفية أو الإعلامية، مؤكدة أن النقابة تتابع هذه الملفات بكل جدية حتى يتم تطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.
وشددت اللجنة على أنها تعمل بتنسيق مباشر مع الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة، في إطار جهد منظم يهدف إلى ضبط حالة الفوضى في المشهد الإعلامي، وبما يضمن تعزيز الحريات العامة والإعلامية في إطار القانون والمسؤولية المهنية.
وأكدت اللجنة أن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يولي أهمية قصوى لتنظيم المشهد الإعلامي بما يتوافق مع المعايير المهنية الأردنية والدولية، لافتة إلى أن مكافحة الفوضى الإعلامية لا تتعارض مع الحريات العامة، بل تعد جزءًا أساسيًا من تعزيزها وترسيخه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025