بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وفاة ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء 

14 أكتوبر 2025
وفاة ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء 

وطنا اليوم _

​قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادثة غرق مؤسفة تعرض لها ثلاثة أطفال أشقاء( طفلين وطفلة)، تبلغ أعمارهم سبعة، وخمسة، وثلاثة أعوام داخل قناة الملك عبدالله في منطقة دير علا.

​وبين الناطق الإعلامي أن البلاغ وصل إلى غرفة العمليات، وعلى الفور تحركت فرق الغطس المتخصصة إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الأطفال الثلاثة داخل مياه القناة.

​وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إخراج الأطفال، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، وبعد ذلك قامت فرق الإسعاف بنقلهم على الفور إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ​وكانوا قد فارقوا الحياة، رحمهم الله جميعاً، وتم فتح تحقيق بالحادثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025