وفاة ثلاثة أطفال أشقاء غرقاً في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء 

​قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادثة غرق مؤسفة تعرض لها ثلاثة أطفال أشقاء( طفلين وطفلة)، تبلغ أعمارهم سبعة، وخمسة، وثلاثة أعوام داخل قناة الملك عبدالله في منطقة دير علا.

​وبين الناطق الإعلامي أن البلاغ وصل إلى غرفة العمليات، وعلى الفور تحركت فرق الغطس المتخصصة إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الأطفال الثلاثة داخل مياه القناة.

​وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إخراج الأطفال، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، وبعد ذلك قامت فرق الإسعاف بنقلهم على الفور إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ​وكانوا قد فارقوا الحياة، رحمهم الله جميعاً، وتم فتح تحقيق بالحادثة.