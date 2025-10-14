بنك القاهرة عمان
المصري: عدد الكلاب الضالة يفوق عدد الخراف في الأردن

14 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قدر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، عدد الكلاب الضالة في الأردن بأكثر من مليون كلب ضال، مشيرًا إلى أنه قد تكون “أكثر من الأغنام”
وقال المصري في اجتماع نيابي لدراسة مشكلة انتشار الكلاب الضالة، إنّ أمانة العاصمة تتحدث عن وجود نحو 200 ألف كلب ضال في منطقة، في حين يصل عددها في حدود محافظة عمّان بين 300 إلى 400 ألف كلب ضال، ومع انتشارها في المحافظات والريف والبادية يؤكد أن عددها جاوز المليون كلب.
وأوضح ، أنّ عدد الكلاب الضالة يظهر خللًا في التوازن البيئي للمخلوقات الموجودة في الأردن، حيث أصبحت الكلاب أكثر من القطط والدجاج، وغيرها من المخلوقات، وذلك يدلل على أنّ مخلوقًا سيسود على بقية المخلوقات الموجودات في النظام البيئي ما سيجعلها شرسًا.
واستشهد الوزير بوجود كلاب ضالة في منطقة سكنه في تلاع العلي
الى ذلك دعا النائب طلال النسور بضرورة إيجاد حل جذري وفوري لمشكلة انتشار الكلاب الضالة في الأردن.
وقال خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد الثلاثاء لبحث ملف الكلاب الضالة : “خلونا ننزل مستوانا لمستوى الكلاب شوي” .. “الإنسان عندما يرتكب جريمة يُعاقب عليها قانونياً ويتم حبسه، أما الكلب الضال فلا تتم معاقبته”.
وشدد النسور على ان الإحصائيات مقلقة ، فـ هناك 5 آلاف حالة عقر سُجلت في الأردن، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه”.
كما دعا النائب معتز أبو رمان إلى سنّ نصٍ تشريعي يُلزم بصرف تعويض مالي مقداره (5000) دينار لكل من يتعرض لحالة عقر “عضّ من كلب ضال” في الأردن.
وبعد الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد اليوم الثلاثاء لبحث مشكلة الكلاب الضالة، قال أبو رمان، إن هذا المقترح يأتي في ظل تزايد حوادث الاعتداء من الكلاب الضالة على المواطنين في مختلف المحافظات، والتي تسببت في إصابات متكررة وخسائر إنسانية ومادية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لوضع تشريع منصف يحمي المواطنين ويعوض المتضررين.


