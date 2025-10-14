بنك القاهرة عمان
إدارة التأمين الصحي المدني تنظم محاضرة توعوية لموظفي الإدارة

14 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:نظم قسم العلاقات العامة وخدمة الجمهور /مديرية الشؤون الإدارية في ادارة التأمين الصحي المدني اليوم الثلاثاء الموافق 14/1012025 محاضرة توعوية لموظفي الإدارة بالتعاون مع شركة نوفارتيس بعنوان(MANAGEMENT OF ascvd : current and
emerging therapies)
قدمها الدكتور اسامة عكة استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة بيّن فيها خطورة ارتفاع دهنيات الدم على صحة مرضى القلب ومدى اهمية تناول العلاجات الفعالة لتنزيل الدهنيات الى المستويات المطلوبة حسب الحاجة لكل مريض والعديد من الجوانب المختصة بهذا الموضوع.
وتأتي هذه الورش ضمن المنهجية التي تتبناها الإدارة للتعليم والتطوير والتوعيه المستمرة لموظفيها.


