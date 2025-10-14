أورنج الأردن تدعم إطلاق عمل فني وطني بصوت الأردن

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن دعمها في إطلاق عمل فني وطني ضخم بصوت الأردن الفنان عمر العبداللات بعنوان “Welcome to Jordan”، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. الأغنية الجديدة كتب كلماتها ولحنها الفنان عمر العبداللات بنفسه، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع طوني سابا، وصُوِّرت بطريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجة المصرية هبة غندور. ويجمع هذا العمل بين الطابع الشبابي العصري وجمال المعالم الأردنية وكرم الضيافة الذي تتميز به المملكة، بهدف الترويج للأردن ومعالمه السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز صورته المشرقة أمام الزوار من مختلف دول العالم بأسلوب مبتكر يجمع بين الأصالة والتجديد.

ويُجسّد العمل تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى المملكة، حيث يظهر أحد الزوار وهو يتوجه إلى معرض أورنج في مطار الملكة علياء الدولي لاقتناء شريحة اتصال والاستمتاع من خدمات الشركة الرقمية المتطورة، لتنطلق رحلته في الأردن وسط أجواء تكنولوجية مبتكرة واستقبال يعكس الدفء الأردني الأصيل.

ويأتي دعم أورنج الأردن لهذا العمل الفني في إطار دورها كشريك استراتيجي في الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة وإبرازها بالصورة التي تليق بها محلياً وعالمياً. والمساهمة في تقديم تجربة متميّزة للزوار منذ لحظة وصولهم، بما يعكس التزام الشركة بدعم المبادرات الوطنية وتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

ولا تفوّتوا سماع الأغنية الجديدة “Welcome to Jordan” واستمتعوا برحلة موسيقية تأخذكم إلى قلب الأردن عبر هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=O8WNlYAA4Lc&list=RDO8WNlYAA4Lc&start_radio=1

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo