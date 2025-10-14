بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تدعم إطلاق عمل فني وطني بصوت الأردن

14 أكتوبر 2025
أورنج الأردن تدعم إطلاق عمل فني وطني بصوت الأردن

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن دعمها في إطلاق عمل فني وطني ضخم بصوت الأردن الفنان عمر العبداللات بعنوان “Welcome to Jordan”، وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. الأغنية الجديدة كتب كلماتها ولحنها الفنان عمر العبداللات بنفسه، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع طوني سابا، وصُوِّرت بطريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجة المصرية هبة غندور. ويجمع هذا العمل بين الطابع الشبابي العصري وجمال المعالم الأردنية وكرم الضيافة الذي تتميز به المملكة، بهدف الترويج للأردن ومعالمه السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز صورته المشرقة أمام الزوار من مختلف دول العالم بأسلوب مبتكر يجمع بين الأصالة والتجديد.
ويُجسّد العمل تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى المملكة، حيث يظهر أحد الزوار وهو يتوجه إلى معرض أورنج في مطار الملكة علياء الدولي لاقتناء شريحة اتصال والاستمتاع من خدمات الشركة الرقمية المتطورة، لتنطلق رحلته في الأردن وسط أجواء تكنولوجية مبتكرة واستقبال يعكس الدفء الأردني الأصيل.
ويأتي دعم أورنج الأردن لهذا العمل الفني في إطار دورها كشريك استراتيجي في الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المملكة وإبرازها بالصورة التي تليق بها محلياً وعالمياً. والمساهمة في تقديم تجربة متميّزة للزوار منذ لحظة وصولهم، بما يعكس التزام الشركة بدعم المبادرات الوطنية وتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.
ولا تفوّتوا سماع الأغنية الجديدة “Welcome to Jordan” واستمتعوا برحلة موسيقية تأخذكم إلى قلب الأردن عبر هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=O8WNlYAA4Lc&list=RDO8WNlYAA4Lc&start_radio=1
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025